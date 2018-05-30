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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экскурсия к прилавкам

Почему московские рынки становятся популярнее торговых центров?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя №7580 (117)
Московские продовольственные рынки стремительно меняют лицо - вместо заваленных товаром неопрятных прилавков и сомнительного сервиса они предлагают гастрономические фестивали, устраивают лекции и мастер-классы, а по числу экзотических ресторанов дают фору крупнейшим торговым центрам. Больше того, на многие рынки регулярно приводят на экскурсии иностранцев, а постоянные клиенты ради любимых продуктов готовы ехать на другой конец Москвы. Почему?
Совместить торговые ряды с модным рестораном? Самое популярное решение для современного рынка. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Совместить торговые ряды с модным рестораном? Самое популярное решение для современного рынка. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Совместить торговые ряды с модным рестораном? Самое популярное решение для современного рынка. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Торг уместен

Популярный рынок на западе Москвы неподалеку от стадиона "Лужники" - Усачевский - на днях открылся после месячного ремонта и модернизации противопожарных систем. Тем не менее утром буднего дня оживление заметно уже на подступах к нему - вокруг здания люди сидят в летних кафе, а внутри первые покупатели придирчиво выбирают продукты.

Продавец одной из сырных лавок Светлана Фролова терпеливо объясняет покупателям, что греческий сыр одновременно и греческий, и российский, потому что делают его греки, но в России. Рассказывает, что весь сыр на прилавке, а там десятки разных видов, произведен в российских регионах и очень популярен. "Многие постоянные клиенты регулярно приходят за одними и теми же сортами, хотя мы стараемся привозить и новые, - говорит она. - Некоторые сыры делаются по авторским рецептам, и найти их можно только у нас".

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Россияне стали меньше доверять товарам со скидками

Помимо постоянных клиентов тут часто бывают и новички, причем иногда это иностранные туристы - они приходят на экскурсии, чтобы посмотреть на русский рынок, а заодно купить натуральную отечественную еду и перекусить. Соотношение торговли и общепита здесь примерно 60:40. То есть почти половину площади занимают рестораны, причем это не характерный для торговых центров фастфуд, а качественная, зачастую экзотическая кухня. Директор рынка Егор Гурник рассказывает, что скоро появится и ресторан с собственной маленькой сыроварней, заглянуть в которую через окна смогут все желающие, а также ресторан рыбной кухни, где все будет построено на продуктах с Дальнего Востока. "Общепит и торговля под одной крышей уживаются вполне комфортно, более того - это востребовано, - объясняет он. - В наши рестораны люди приходят и вечером после работы, и в будни во время обеда".

 Цены на рынках выше, чем в супермаркетах. Продавцыобъясняют это высоким качеством и широким ассортиментом

Подобная картина и в других новых рынках столицы. Например, в открывшемся в прошлом году на Рождественском бульваре Центральном рынке фудкорт занимает два этажа, а собственно рынок - только один. Работают рестораны с вьетнамской, мексиканской, дагестанской и индийской кухней, причем список можно продолжать. Также на современный формат работы перешли Даниловский, Велозаводский и другие рынки.

Рынкам - льготы, покупателям - скидки

Неудивительно, что большое внимание продовольственным рынкам стали уделять и городские власти. Как рассказали "РГ" в столичном департаменте торговли и услуг, в Москве сегодня работают 26 продовольственных рынков. Разумеется, не все из них стали ультрамодными заведениями - многие расположены в спальных районах и работают по старинке, ориентируясь в основном на постоянных покупателей, живущих неподалеку. Но в любом случае свою нишу они нашли и оказались более чем востребованы - по словам экспертов, многие рынки составляют реальную конкуренцию торговым центрам.

Фото: Reuters
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На днях с руководителями сельскохозяйственных рынков встретился и мэр Москвы Сергей Собянин - причем встреча прошла на недавно реконструированном Велозаводском рынке. "Новые владельцы показывают, что даже из рынка советского типа можно сделать современное пространство", - подчеркнул градоначальник и добавил, что город готов оказать рынкам поддержку. Речь идет о временных налоговых льготах, чтобы компенсировать бизнесу затраты на реконструкцию, а также об изменении методики расчета торгового сбора.

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На рынки сегодня идут не столько за рядовыми продуктами, сколько за авторскимии экзотическими. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Кроме того, мэр предложил владельцам рынков и торговых центров подумать о создании программ лояльности для своих клиентов, живущих в непосредственной близости - в соседних домах. Скидки и промоакции могли бы стать для них своеобразной компенсацией за те неудобства, которые иногда причиняет соседство с торговыми объектами, - это может быть и шум от разгрузочных или ремонтных работ, а также наплыв людей. Так что скоро у тех, кто живет вблизи рынков, может появиться больше поводов в них зайти.

Цены рыночные

Любопытно, но цены на рынках сегодня в среднем выше, чем в супермаркетах. Продавцы объясняют это качеством и широким ассортиментом - мол, авторских сыров, фермерского мяса и перуанских манго вы в магазине не найдете.

Егор Гурник добавляет, что на его рынке продавцы меняются крайне редко, а значит, нехватки покупателей не ощущают. Все активнее занимают рыночную нишу и рестораторы - рядом с продуктовыми прилавками открываются весьма дорогие, премиальные заведения.

Фото: depositphotos.com
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Основатель ресторанного холдинга "Тигрус" Хенрик Винтер считает, что эта тенденция будет только усиливаться - рынки интересны и опытным, и начинающим рестораторам. При этом вытеснить торговые центры они не могут, да и не хотят этого - у них все же разные форматы и аудитории. "Торговые центры более привлекательны с точки зрения покупок вещей, развлекательных программ для детей, похода в кино, - отмечает Винтер. - Но с точки зрения качества и разнообразия фудкортов они пока отстают от гастрорынков, ведь там по-прежнему "сидят" известные проверенные временем бренды и очень мало новых интересных игроков".

Кстати

В этом году в Москве покупателей ждут около 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок более чем на 27 тысяч торговых мест. Чуть больше половины из них - это сезонные ярмарки выходного дня, однако капитальных сельскохозяйственных рынков тоже немало: более 20. По подсчетам столичной мэрии, ежегодно их посещают 120 миллионов покупателей.

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