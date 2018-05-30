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30.05.2018,  
11:43
Текст: Антон Валагин

Под Москвой начались испытания новых танков

На подмосковном полигоне Головеньки начались испытания новейших модификаций танков Т-80БВМ, Т-72Б3М и боевой машины пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок".

- В тестировании боевых машин участвуют экипажи экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа, представители штаба ЗВО и заводов-изготовителей, - рассказали в пресс-службе округа.

В программе испытаний проверка работы прицелов и комплексов наблюдения, боевые стрельбы по различным типам мишеней днем, ночью и в сложных погодных условиях. Во время заездов механики-водители проведут бронетехнику по рвам, косогорам, гребенкам и всем прочим видам препятствий.

Фото: Минобороны России
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На форуме "Армия-2017" Уралвагонзавод подписал контракты на модернизацию 31 танка Т-80 до версии БВМ. Обновлением предусмотрена установка 1250-сильного газотурбинного двигателя, установка динамической защиты "Реликт" и противокумулятивных экранов. Самые серьезные изменения коснутся оружия: командир и наводчик получают систему управления огнем "Сосна-У", унифицированную с Т-72Б3. Этот комплекс позволяет одинаково эффективно вести огонь днем и ночью. Взамен устаревших ракет "Кобра" 125-миллиметровое орудие танка станет использовать управляемые ракеты "Рефлекс" с дальностью поражения до пяти километров, что существенно увеличит шансы Т-80 на победу в танковой дуэли.

Новейшая модификация Т-72 также оснащена противокумулятивными экранами, динамической защитой и многотопливным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. На рабочем месте механика-водителя появился бортовой компьютер с системой диагностики, огнем танка управляет система "Сосна-У", а переработанный автомат заряжания позволяет использовать более длинные снаряды повышенной пробивной мощи.

По мнению производителей, боевой модуль "Бережок" увеличивает огневую мощь в 3-4 раза. 30-миллиметровая автоматическая пушка оснащена современными системами стабилизации и управления огнем, пусковые контейнеры ПТУР "Корнет" прикрыты броневыми экранами, на задней части башни смонтирован автоматический гранатомет против пехоты.

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