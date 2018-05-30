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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вести с полей

В столице откроют "Динамо" и еще 9 футбольных баз
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
Реконструкция стадиона "Динамо" в Петровском парке Москвы завершится до конца года. Этот срок журналистам назвал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Обновленная арена сможет одновременно принять футбольных и хоккейных болельщиков, кроме того, ледовая часть всего за несколько часов будет при необходимости трансформироваться в концертный или баскетбольный зал.

Как уже ранее сообщали инвесторы проекта, после реконструкции только футбольная часть "Динамо" сможет вместить более 26 тысяч зрителей. В подземной части арены построят парковку для 773 машин. Хуснуллин отметил, что подрядчики даже во время глобальной перестройки арен делают все, чтобы сохранить их исторический облик. Это касается и "Динамо", и недавно открывшихся "Лужников". Все эти объекты - не последние "футбольные" стройки в Москве. И после ЧМ-2018 продолжится возведение 9 тренировочных баз. "Город станет футбольной столицей мира", - считает заммэра.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Еще одним мегапроектом предстоящих лет Хуснуллин назвал реновацию. Только до конца года планируется переселить и снести от 20 до 30 домов. Мощности стройкомплекса для этого достаточны, сроки зависят только от того, как быстро жители выберут себе новые квартиры. Технологию, которая будет применена при демонтаже, Хуснуллин охарактеризовал как "умный снос". Дома будут разбирать элемент за элементом, что позволит пустить часть материалов на вторичную переработку. По прогнозам заммэра, снос первых уже расселенных по реновации домов может начаться до конца года. "Нужно только заложить определенное время на разработку проекта - около шести месяцев", - уточнил глава городского стройкомплекса. Напомню, что в общей сложности в программу реновации включен 5171 дом, более миллиона москвичей смогут переехать из устаревших пятиэтажек в современные квартиры.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Более-менее вырисовываются и перспективы дольщиков самого проблемного недостроя Москвы - жилкомплекса "Царицыно". Как уже писала "РГ", не так давно мэр Сергей Собянин принял принципиальное решение: город выступил гарантом окончания стройки и привлек к работам столичный трест "Мосотделстрой N 1". "Мы фактически приступили к оценке, подготовке площадки, ведем оформление документов, - рассказал Хуснуллин. - Думаю, что юридические процедуры займут еще два-три месяца, и мы приступим к работам". Первую очередь, по оценкам заммэра, реально сдать за полтора года, а на полную сдачу ЖК можно рассчитывать через пять лет.

Ориентировочно такой же срок необходим для окончания работ в деловом центре "Москва-Сити". В ближайшее время там начнется строительство самой высокой в Европе башни - небоскреб будет насчитывать 104 этажа.

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