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30.05.2018 22:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рэпер Face доставлен полицию за драку

Российский рэпер вместе со своим знакомым доставлены в полицейский участок после драки.

Face "доставлен со своим знакомым в отдел полиции. Между ними в офисе произошла драка", - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Официально это информация пока не подтверждена.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полицейские устанавливают обстоятельства и причины конфликта, который произошел примерно в 18.00 в офисном помещении на Большой Садовой. Задержаны 21-летний молодой человек и его знакомый.

"Участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются мотивы инцидента", - сообщили в пресс-службе.

Процессуальное решение будет объявлено по результатам проверки.

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