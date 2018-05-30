Басманный районный суд Москвы принял решение ограничить время ознакомления с материалами уголовного дела художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову.

Он обвиняется в хищении бюджетных средств, 133 миллионов рублей, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

В постановлении суда, которое зачитала судья Наталия Дударь, установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела: Серебренников обязан изучить все тома предварительного следствия до 19 июля.

Такое решение суд принял на основании ходатайства следствия. Но представитель следственного ведомства просил установить срок ознакомления с материалами дела Серебренникову и его адвокатам до 29 июня. Суд установил этот срок на основании предложения представителя надзорного ведомства - до 19 июля.

По этому громкому делу также проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которой суд вчера предписал закончить читать про себя дело до 19 июля.

Следственные действия по делу были завершены в январе 2018 года, однако ознакомление фигурантов с материалами расследования, объем которых составляет 258 томов, следствие начало весной, поскольку до этого с ними знакомились юристы потерпевшей стороны - Министерство культуры России.

По версии следствия, в 2011 году режиссер Кирилл Серебренников разработал проект "Платформа" по развитию и популяризации современного искусства, на финансирование которого Минкультуры России выделило более 214 миллионов рублей.