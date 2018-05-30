Мосгорсуд в среду продлил срок ареста скандально известному подпольному миллиардеру, полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о взятках.

По решению Басманного районного суда столицы срок содержания в СИЗО "Лефортово" у полковника заканчивается 8 июня. Пресненский райсуд столицы первый раз арестовал Захарченко больше года назад. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании предварительному следствию и получении взятки.

При обысках у него нашли более 120 миллионов долларов и два миллиона евро, причастность к которым полковник отрицает. Крупные суммы в рублях и иностранной валюте были обнаружены в квартире его сестры. "Находка" потянула почти на 9 миллиардов рублей. Правда, там никто и не жил, и следствие выяснило, что покупку квартиры оформлял сам обвиняемый. Кстати, в следственном ведомстве считают, что в столице Захарченко принадлежат 27 квартир, учитывая жилье, купленное бывшей жене и трем гражданским женам. Плюс десяток дорогих машин типа "Порше Кайен".

Согласно материалам дела, один из вменяемых ему эпизодов связан с расследованием дела о хищении денег обанкротившегося Нота-Банка. Следствие считает, что Захарченко за вознаграждение передавал топ-менеджерам кредитной организации информацию о запланированных проверках. Суд арестовал 6 миллиардов рублей на счетах топ-менеджмента Нота-Банка.

В следственном ведомстве считают, что в столице Захарченко принадлежат в общей сложности 27 квартир

Одна из взяток - 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов передал полковнику за покровительство.