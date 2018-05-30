Новости

В США лайнер прервал полет из-за агрессивного пассажира 00:59
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Меланья Трамп рассказала о своем здоровье после операции 00:24
Захарова сравнила "убийство" Бабченко со "смертью" Бубликова 30.05.2018
Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией 30.05.2018
В ФРГ полицейские застрелили пассажира поезда с ножом 30.05.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов 30.05.2018
Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо 30.05.2018
Рэпер Face доставлен полицию за драку 30.05.2018
Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину 30.05.2018
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией 30.05.2018
Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 30.05.2018
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 30.05.2018
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 30.05.2018
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 30.05.2018
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 30.05.2018
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 30.05.2018
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 30.05.2018
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 30.05.2018
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 30.05.2018
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 30.05.2018
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 30.05.2018
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 30.05.2018
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 30.05.2018
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 30.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
30.05.2018 23:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Особый счет

Суд продлил арест полковнику Захарченко
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
Мосгорсуд в среду продлил срок ареста скандально известному подпольному миллиардеру, полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о взятках.

По решению Басманного районного суда столицы срок содержания в СИЗО "Лефортово" у полковника заканчивается 8 июня. Пресненский райсуд столицы первый раз арестовал Захарченко больше года назад. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании предварительному следствию и получении взятки.

Захарченко рассказал, кому принадлежат найденные у него миллиарды

При обысках у него нашли более 120 миллионов долларов и два миллиона евро, причастность к которым полковник отрицает. Крупные суммы в рублях и иностранной валюте были обнаружены в квартире его сестры. "Находка" потянула почти на 9 миллиардов рублей. Правда, там никто и не жил, и следствие выяснило, что покупку квартиры оформлял сам обвиняемый. Кстати, в следственном ведомстве считают, что в столице Захарченко принадлежат 27 квартир, учитывая жилье, купленное бывшей жене и трем гражданским женам. Плюс десяток дорогих машин типа "Порше Кайен".

Согласно материалам дела, один из вменяемых ему эпизодов связан с расследованием дела о хищении денег обанкротившегося Нота-Банка. Следствие считает, что Захарченко за вознаграждение передавал топ-менеджерам кредитной организации информацию о запланированных проверках. Суд арестовал 6 миллиардов рублей на счетах топ-менеджмента Нота-Банка.

В следственном ведомстве считают, что в столице Захарченко принадлежат в общей сложности 27 квартир

Одна из взяток - 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов передал полковнику за покровительство.

Главное сегодня

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга