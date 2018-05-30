Собянин: Самые технологичные предприятия Москвы получат льготные ставки займов

Предоставят их им из городского фонда промышленности и предпринимательства. Об этой и других мерах поддержки столичных заводов мэр Сергей Собянин объявил сегодня на встрече с руководителями производств радиоэлектронного сектора, боеприпасов и спецхимии в технопарке "Радиофизика", одном из подразделений концерна "Алмаз-Антей".

Именно в этом инновационном центре в Северном Тушине разрабатывают земные станции спутниковой связи, "начинку" систем радиоконтроля ракето-носителей и другие современные устройства. Более 50 аппаратов, запущенных в космос с Плесецка и Байконура, частично родом отсюда. Гражданской продукции в "Радиофизике" тоже немало. Это в основном оборудование для наземных станций, отслеживающих авиасообщение. В декабре прошлого года научно-производственному комплексу власти дали статус технопарка, а с ним - и 25-процентные льготы по налогам.

Изучив статистику производства, мэр принял решение наградить лучших сотрудников "Радиофизики". "Ваше предприятие - одно из самых успешных во всей московской оборонной промышленности, - сказал он на встрече с коллективом. - На примере "Радиофизики" мы видим, что поддержка технопарков работает. Технологии постоянно совершенствуются, а зарплата работников - не ниже средней по Москве".

Генеральный директор предприятия Борис Левитан подтвердил, что налоговые льготы отлично стимулируют столичную радиоэлектронику. "Радиофизика" сэкономила 50 млн рублей и все эти средства были снова вложены в производство.

На этом же предприятии Собянин собрал и других руководителей заводов оборонного комплекса. Мэр озвучил целую систему конкретных мер поддержки производителей. В первую очередь, считает Собянин, пора упростить доступ технопарков к средствам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Все высокотехнологичные предприятия города предлагается включить в перечень заемщиков, которым фондовые средства предоставят всего по 5 процентов годовых. А те, кто заслужил статус промышленного комплекса, смогут рассчитывать и на ставку в 2 процента. При этом сумма вырастет с 50 до 100 миллионов рублей. Собянин также поручил создать на едином портале поставщиков zakupki.mos.ru специальный раздел, посвященный гражданской продукции оборонной продукции.