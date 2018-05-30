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30.05.2018 22:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией

Текст: Наталья Иванова

Четверо из шести человек, поступившие сегодня в больницы города во время сильного ветра, получили травмы не из-за стихии. Об этом в Twitter сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Но не важно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", - отметил градоначальник.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, сегодня днем в столице дул сильный ветер, из-за него в целях безопасности были временно закрыты на вход крупные парки.

По данным Мосгортранса в районе Курского вокзала повалило дерево на трамвайную сеть. Также, по данным Московской железной дороги, на Ярославском и Казанском направлениях поезда в течение некоторого времени проезжали без остановок несколько станций.

Из-за упавших деревьев был блокирован путь, предназначенный для движения пригородных электричек, и их пускали в объезд по другим главным путям, где нет пассажирских платформ.

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