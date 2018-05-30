Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией

Четверо из шести человек, поступившие сегодня в больницы города во время сильного ветра, получили травмы не из-за стихии. Об этом в Twitter сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Но не важно, от чего пострадали люди, им оказывается вся необходимая помощь", - отметил градоначальник.

Напомним, сегодня днем в столице дул сильный ветер, из-за него в целях безопасности были временно закрыты на вход крупные парки.

По данным Мосгортранса в районе Курского вокзала повалило дерево на трамвайную сеть. Также, по данным Московской железной дороги, на Ярославском и Казанском направлениях поезда в течение некоторого времени проезжали без остановок несколько станций.

Из-за упавших деревьев был блокирован путь, предназначенный для движения пригородных электричек, и их пускали в объезд по другим главным путям, где нет пассажирских платформ.