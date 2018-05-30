Новости

Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику 18:20
Как изменилось за последние годы количество детей в Беларуси 18:20
ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион 18:16
Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома 18:08
США ввели санкции против шести граждан и трех компаний Ирана 17:59
Путин заявил об условиях возврата к строительству болгарской АЭС "Белене" 17:45
Саратовцу сустав заменили протезом, изготовленном на 3D-принтере 17:44
Минский театр приедет на гастроли в Калининград 17:43
Сотни населенных пунктов в ЦФО остались без света 17:42
В Петербурге досрочно установят мемориальную доску Даниилу Гранину 17:28
Военные в Сирии опровергли новое наступление боевиков на Пальмиру 17:25
В Петербурге задержали экс-главу комитета по строительству Ленобласти 17:21
Ингушетия создаст интернет-дружины для противодействия терроризму 17:17
В России появится реестр населения 17:12
Глава Ингушетии назвал имя боевика, напавшего на храм в Грозном 17:07
Фото: вокалистка группы Serebro Серябкина изменилась до неузнаваемости 17:05
Ветер в Москве повалил 16 деревьев 16:58
Кортеж президента из девяти Aurus рассекретила маленькая девочка 16:56
Сирийского "ракетного монстра" показали крупным планом 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотни населенных пунктов в ЦФО остались без света

Текст: Анна Скудаева (Кострома) , Елена Шулепова (Тула)

30 мая регионы Центральной России и Приволжья оказались во власти циклона, который сопровождался грозами с градом и сильным порывистым ветром. Местами его скорость достигала 20 метров в секунду. Из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без электричества.

От стихии пострадали пять человек - в том числе двое детей, - пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без электричества. Во многих городах и селах ветром повалило деревья и рекламные конструкции, порвало провода.

Ураган в Ивановской области лишил света 25 тысяч человек
На Урале гроза оставила без электричества 30 тысяч человек

В Костроме деревья упали на припаркованные на улицах автомобили, несколько городских улиц оказались временно перекрыты. В Ивановской области без света остались более 25 тысяч человек, еще около 8 тысяч потребителей лишились электроэнергии на территории Владимирского региона. Сильные порывы ветра были зафиксированы также в Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.

В Туле шквалом ветра на улице Оборонной повалило дерево, которое в свою очередь завалило опору ЛЭП. Столб упал на автомобиль и перегородил трамвайные пути. В результате ЧП встали трамваи маршрутов № 12 и 13. Как пояснили в пресс-службе мэрии, сейчас на месте работают бригады специалистов путевого хозяйства МКП "Тулгорэлектротранс" и службы спасения. По окончании работ движение трамваев на данном участке будет восстановлено.

В ряде городов в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности, который предполагает постоянный контроль за работой коммунальных систем и круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации аварий на коммунальных сетях и возможных чрезвычайных ситуаций.

По сведениям синоптиков, в течение дня достаточно вероятность дождя и грозы с усилением северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. При усилении ветра жителей просят не выходить на улицу и ограничить использование личного автотранспорта.

Главное сегодня

Турция пригрозила закрыть военные базы для США
"Газпром" прокомментировал принудительное взыскание с него долга
Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"