Сотни населенных пунктов в ЦФО остались без света

30 мая регионы Центральной России и Приволжья оказались во власти циклона, который сопровождался грозами с градом и сильным порывистым ветром. Местами его скорость достигала 20 метров в секунду. Из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без электричества.

От стихии пострадали пять человек - в том числе двое детей, - пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без электричества. Во многих городах и селах ветром повалило деревья и рекламные конструкции, порвало провода.

В Костроме деревья упали на припаркованные на улицах автомобили, несколько городских улиц оказались временно перекрыты. В Ивановской области без света остались более 25 тысяч человек, еще около 8 тысяч потребителей лишились электроэнергии на территории Владимирского региона. Сильные порывы ветра были зафиксированы также в Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.

В Туле шквалом ветра на улице Оборонной повалило дерево, которое в свою очередь завалило опору ЛЭП. Столб упал на автомобиль и перегородил трамвайные пути. В результате ЧП встали трамваи маршрутов № 12 и 13. Как пояснили в пресс-службе мэрии, сейчас на месте работают бригады специалистов путевого хозяйства МКП "Тулгорэлектротранс" и службы спасения. По окончании работ движение трамваев на данном участке будет восстановлено.

В ряде городов в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности, который предполагает постоянный контроль за работой коммунальных систем и круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации аварий на коммунальных сетях и возможных чрезвычайных ситуаций.

По сведениям синоптиков, в течение дня достаточно вероятность дождя и грозы с усилением северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. При усилении ветра жителей просят не выходить на улицу и ограничить использование личного автотранспорта.