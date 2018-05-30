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30.05.2018 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ураган в Ивановской области лишил света 25 тысяч человек

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Непогода в Ивановской области оставила без электричества более 25 тысяч человек в пяти муниципальных районах, сообщает региональное ГУ МЧС.

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По данным ведомства, гроза с сильными порывами ветра обрушилась на Ивановскую область 30 мая. Ветер набирал скорость до 20 метров в секунду, рушил деревья, обрывал провода, корежил металлоконструкции.

- Произошло нарушение электроснабжения в пяти районах в Иваново, Тейковском, Заволжском, Кинешемском, Лежневском муниципальных районах. Всего под отключение попали 69 населенных пунктов, 4329 домов с населением 25112 человек, четыре социально значимых объекта, - говорится в сообщении.

На место происшествий направлены аварийные бригады. Всего к проведению ремонтных работ привлечены 274 человека и 57 единиц техники.

Ожидается, что восстановить нарушенное электроснабжение удастся к 21 часу 30 мая. Аналогичные по силе грозы прошли и в соседней Костромской области.

По данным администрации Костромы, из-за непогоды и порывистого ветра с градом на территории областного центра было повалено не менее 20 деревьев на улицах Лагерной, Советской, Ленина, Галичской, Козуева, Задорина, Рабочем проспекте. По словам очевидцев, упавшими ветками оказалась частично заблокирована дорога Кострома-Красное.

В областном центре вырванные с корнем деревья обрушились на заборы и припаркованные автомобили. По меньшей мере, одно авто получило серьезные повреждения. Сведений о пострадавших людях нет. Аварийные бригады и спасатели распиливают и убирают упавшие деревья, освобождают поврежденные электролинии.

Фото: Денис Русинов/ТАСС
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Распоряжением главы администрации Костромы в связи с непогодой на территории города введен режим повышенной готовности. Документ предписывает обеспечить постоянный контроль за работой коммунальных систем и круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации аварий на коммунальных сетях и возможных чрезвычайных ситуаций.

В центре управления сетями Костромаэнерго сообщили, что наблюдаются отключения электроэнергии в Костроме, Волгореченске, Красносельском и Мантуровском районах области. Сейчас на линии работает 32 человека и 12 единиц техники. Социально-значимые объекты переведены на резервные источники питания.

По сведениям синоптиков, в течение дня на территории Костромы велика вероятность дождя и грозы с усилением северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Жителей города просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется не выходить на улицу и ограничить использование личного автотранспорта.

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