В Москве бывшая подруга Алексея Воробьева избила инспектора ГИБДД

Одна из популярных Instagram-блогеров Кира Майер в Москве напала на инспектора ДПС. Как сообщил Следственный комитет в одном из своих официальных пабликов, 24-летняя уроженка Сарапула избила полицейского, который составлял на нее административный протокол.

Mercedes Киры Майер патруль остановил в центре Москвы вчера вечером. Во время проверки документов выяснилось, что девушка ранее была лишена водительских прав. За нарушение сотрудник ГИБДД начал составлять протокол, но модель попыталась вырвать документ из рук офицера и избила его.

"Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского", - уточнили в ведомстве.

Ранее Instagram-звезда состояла в отношениях с популярным российским исполнителем Алексеем Воробьевым.