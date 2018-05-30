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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ждут программиста

В Москве инвалидность не мешает трудоустройству
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
В Москве зале Церковных соборов храма Христа Спасителя прошла крупнейшая специализированная ярмарка вакансий для инвалидов. Около 100 крупнейших частных и государственных компаний пришли сюда предложить работу и обучение. А попытать счастья - почти 3 тысячи москвичей с инвалидностью.

Фестиваль вакансий - так предложил в этот раз назвать ярмарку замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Андрей Бесштанько. "Ярмарки перестали быть только местом поиска работы, полный перечень предложений работодателей каждый может посмотреть в своем мобильнике. Мы создаем многофункциональную площадку, где можно получить навыки прохождения собеседования или составления яркого резюме, посетить мастер-классы и тренинги", - подчеркнул он. Всего было предложено почти 3 тысячи вакансий в самых разных сферах от нефтегазового сектора до образовательных учреждений.

Фото: depositphotos
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Средняя зарплата по вакансиям - от 35 до 90 тысяч рублей в зависимости от организации и отрасли. "У нас сейчас открыты вакансии инженера-программиста и системного аналитика, - рассказала "РГ" представитель крупной компании на ярмарке Валентина Коваленко. - Мы не ограничиваем себя в подборе персонала с точки зрения физических возможностей, главное, чтобы люди соответствовали должности, обладали нужными навыками и имели желание работать".

Крупный производитель косметики и бытовой химии появился на ярмарке в качестве работодателя впервые. "В центральном офисе открыты четыре вакансии координаторов. Это административная работа по ведению документооборота разных отделов", - рассказала специалист по работе с персоналом Анна Лебедева.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Борис Вапничный, инвалид второй группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, рассказал, что в интернете работу найти непросто. Большинство работодателей даже не смотрят резюме, а на ярмарке можно пройти собеседование, узнать подробности о специальности. В планах Бориса получить место юриста с зарплатой в 60 тысяч рублей. А вот Татьяна Кузнецова, инвалид детства, согласна работать и за 30 тысяч рублей - столько платят поварам-кондитерам. Пришли попробовать трудоустроиться и студенты. Четыре восемнадцатилетние девчонки из колледжа малого бизнеса N 4 решили подработать летом и заявили о себе работодателям громким "Мы все умеем и хотим работать!".

Справка "РГ"

На какую зарплату в столице могут рассчитывать москвичи с инвалидностью: программист - 40 тыс. рублей, ассистент бухгалтера - 35 тыс., менеджер - 30 тыс., маркировщик - 23 тыс., курьер - 20 тыс. рублей, грузчик - 19 тыс. рублей.

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