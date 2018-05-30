В Москве объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы в Москве резко ухудшится погода. Об этом говорится в распространенном сегодня штормовом предупреждении. Скорость ветра может усилиться с 5 до 20 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг, рестораторов попросили временно закрыть веранды в кафе и дополнительно укрепить все конструкции на улице. По данным агентства "Москва", столичное ГУ МЧС привело в полную готовность 480 спецавтомобилей, на дежурство заступили 1,5 тысячи спасателей. Главк передал экстренное предупреждение для москвичей и туристов.

"День сегодня ветреный. Местами ожидаются порывы до 17-22 м/с, - обратился к горожанам в Twitter мэр Сергей Собянин. - Обратите внимание на предупреждение МЧС. Будьте внимательны и осторожны".