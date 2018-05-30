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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве парков пруд пруди

1 июня в столице откроются 118 зон отдыха у воды
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
Синоптики грозят жителям столицы к первому дню лета похолодание. Да какое! С заморозками по ночам! Но разве москвичей этим запугаешь? Солнце светит, значит, надо ловить его лучи и отдыхать на природе. И лучше всего на пляже. Возможность такая в городе будет. С 1 июня по 1 сентября откроется 118 зон отдыха у воды: 11 из них с купанием, 45 зон без купания и 62 места - на берегах водоемов.

Как сообщил в среду на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев, открыты они будут ежедневно с 9.00 до 21.00. Три зоны с купанием заново благоустроены, отметил он. В частности, на пляже "Левобережный" появился парк экстремальных видов спорта, площадки для отдыха под навесами и спортивные площадки, а также детский развивающий спортивный центр с пунктами проката роликов. К тому же добраться сюда теперь стало удобнее от станции метро "Ховрино". Возле "Большого городского пруда" теперь есть обустроенные места для рыбалки, площадки для танцев и спортивные тренажеры. А еще удобный парковый диван, лавочки, игровой комплекс, карусели, горка, качели и другие аттракционы. Значительно комфортнее теперь отдых и у пруда на ул. Красных Зорь.

Открытые бассейны будут работать в парках "Фили", "Сокольники", "Северное Тушино" и в Лужниках

Во всех же местах, где разрешено купаться, работают спасательныве станции и медпункты, установлены душевые кабины и кабинки для переодевания, туалеты и контейнеры для мусора. Оборудованы автостоянки, места для торговли, есть краны с питьевой водой. Скучать отдыхающим не придется. Они смогут поиграть в мини-футбол или пляжный волейбол на оборудованных площадках, посидеть с книгой в шезлонге или просто погулять - по вечерам все тропинки теперь освещены. А можно взять напрокат велосипеды, покататься на водных аттракционах. А отправившись на пруд вечером прямо с работы, можно не думать о том, где перекусить - в пляжной зоне везде будут работать летние кафе, а для любителей шашлыков организованы пикниковые точки. Сориентироваться, что где происходит, поможет навигация.

Фото: PhotoXPress.ru
Какой досуг предложат московские парки в новом летнем сезоне

Почувствовать себя в безопасности москвичам помогут 60 общественных спасательных постов. В их распоряжении 114 катера и 310 профессиональных спасателей - сотрудников ГУ МЧС России и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, тысяча общественных спасателей.

Как и в прошлом году, открытые летние бассейны будут работать в городских парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в Лужниках. В этом году к ним прибавится еще детский бассейн в Измайловском парке.

В целом по городу число оборудованных мест массового отдыха у водоемов за последние годы ощутимо выросло. В настоящее время на реконструкции находятся еще семь зон отдыха. Это пляжный комплекс "Бич клаб", пруды N 3-6 на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Любовь Проценко

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