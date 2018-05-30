В Орле инструктора автошколы осудили за гибель ребенка

В Орле вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда.

На скамье подсудимых оказался инструктор автошколы. В марте прошлого года он обучал молодого человека вождению на автомобиле "КамАЗ". При выезде на главную дорогу инструктор дал указание совершить поворот.

Через проезжую часть перед автомобилем переходил семилетний мальчик, кативший велосипед. Суд установил, что у инструктора была возможность его увидеть. Однако он велел повернуть, и ребенок попал под колеса. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Суд указал на то, что согласно пункту 1.2 ПДД обучающий вождению приравнивается к водителю. Поэтому именно инструктора признали виновным нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Его наказали лишением свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, на три года лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.