Самое время выбраться из душных офисов и заняться собой. Благо возможностей для саморазвития в столичных парках хоть отбавляй. "РГ" выбрала трех "китов", которые помогут провести лето с максимальной пользой для ума и фигуры. В нашем обзоре - лучшие площадки для танцев, спортивных тренировок и уроков иностранных языков.

Жаркий хоккей

Подтянуть свою физическую форму, не потратив при этом ни копейки или заплатив символическую сумму, можно в каждом парке Москвы. Главное - желание и время. Других отговорок быть не может. Ведь хорошая погода и свежий воздух - лучшая альтернатива душным спортзалам. Именно такой философии придерживаются организаторы уличных фитнес-тренировок в "Сокольниках". По словам тренеров, занятия под открытым небом приносят пользу организму - укрепляют сердце, закаляют легкие, развивают мышцы, да и просто поднимают настроение и побеждают стресс. Похожий эффект и от скандинавской ходьбы. Сделать верные шаги помогут инструкторы из бегового клуба парка. Пару раз лучше прогуляться в компании профессионалов, которые подскажут, как безошибочно выбрать палки и правильно держать осанку. А потом можно смело тренироваться одному - в любое время и в любом месте.

В Перовском парке советуем заглянуть на хоккейную площадку. Летними вечерами там обучают флорболу. Правила немного схожи с самой популярной в России зимней игрой, разве что нет льда и шайбы. Играют легкими пластиковыми клюшками и мячами. В Измайловском парке всех желающих "нагружают" гонками с препятствиями. Бесплатные занятия проходят каждую среду и пятницу. Гончаровский парк как нельзя лучше подходит для поклонников настольного тенниса. Тренеры готовы давать уроки во второй половине дня по средам, пятницам и воскресеньям. Собрать команду и сыграть в волейбол можно в Саду имени Баумана. Площадка бесплатная, но мяч и сетку взять в аренду нельзя, поэтому инвентарь лучше прихватить из дома.

А в "Северном Тушино" мастер спорта СССР по боксу и карате Сергей Рыжов бесплатно научит знаменитому стилю "Джит-кун-до", созданному Брюсом Ли. Поклонникам зимних развлечений стоит заглянуть в парк Олимпийской деревни, где среди деревьев можно покататься на летних лыжах! Тренировки идут в первом в России лыжероллерном клубе. В павильоне есть тренажеры, раздевалки, душевые, а на улице - дорожки, по которым рассекают как взрослые, так и совсем маленькие "лыжники".

В первый день календарного лета, рассказали "РГ" в "Мосгорпарке", в седьмой раз начнутся занятия йогой. В этом сезоне сразу в 36 парках города, включая Парк Горького, "Фили", "Воробьевы горы" и Парк Победы. Бесплатные уроки ведут практикующие тренеры. Коврики обычно выдаются на месте, но количество их ограничено. Поэтому совет - лучше принести свой, так надежнее. Абсолютно точно не будут лишними вода и головной убор - на случай жары. И еще - приходите в спортивном костюме сразу. Раздевалки есть не на всех площадках. Расписание занятий публикуется на сайте проекта parks.yogajournal.ru. При температуре воздуха ниже 18 градусов тренировки отменяются во всех парках.

Будь в тонусе

Держать себя в тонусе все лето помогут и всевозможные танцы. В Таганском парке, например, под ритмы джаза уже проходят уроки свинга. Желающих двигаться ждут по четвергам с 20.00 до 22.00, а в выходные - с 17.00 до 19.00. Этому же стилю обучат в "Красной Пресне". Каждую пятницу в 19.00 "жарко" в саду "Эрмитаж". Здесь у сцены танцуют аргентинское танго и сальсу. В "Царицыно" каждую среду преподают латиноамериканские танцы, а по четвергам и воскресеньям - бальные.

За мастер-классом по народным танцам нужно идти в парк "Фили". Занятия устраивают в павильоне арт-студии по вторникам и четвергам. Своими секретами тут делится хореограф-балетмейстер Ахра Тания. В усадьбе "Воронцово" ждут людей старшего возраста. Лауреат российских и международных конкурсов Ксения Архипова обещает научить современным танцам. Чрезмерно активным будут рады в "Сокольниках". Начиная с июня эстраду "Ротонда" по субботам захватит зажигательный рок-н-ролл, а по воскресеньям - веселый буги-вуги. "Отрыв" начинается в 17.00.

Потанцевать можно в большинстве парков. Например, научат кружиться в ритме вальса. Фото: РИА Новости

Зарядка для мозга

В парках можно потренировать не только свое тело, но и мозг. Например, сходить на курсы иностранного. Языковые школы - удовольствие не из дешевых, поэтому бесплатные уроки в парках - неплохой шанс подтянуть свои знания или же начать обучение с нуля. Тем более занятия ведут профессионалы, в том числе иностранцы. Заговорить по-английски этим летом москвичи, например, смогут в саду "Эрмитаж", парке Горького, "Царицыно" и Перовском парке. Уроки там стартуют 4 июня. Расписание всегда можно уточнить на сайте englishpark.bkc.ru. В лектории главного входа Парка Горького начались еще и образовательные семинары, где подскажут, как "выкрутиться" в заграничных поездках с минимальным языковым "багажом".

В Саду имени Баумана уроки английского преподнесут в игровой форме, предлагая забыть скучные учебники и курсы, на которые пришлось потратить кучу времени и денег. Организаторы обещают шесть интенсивных уроков для начинающих по два с половиной часа. Применить свои новые знания слушатели школы смогут на отчетном концерте. Занятия начнутся с 5 июня. Днем раньше в этом же парке стартуют уроки испанского. Научат читать, считать и объясняться в путешествиях: в городе, ресторанах и магазинах.

Отдельная программа подготовлена для детей. В Перовском парке по вторникам с 16.00 до 17.00 на английский ждут малышей от 3 до 7 лет, а с 17.00 до 18.00 - подростков. В "Царицыно" и Парке Горького языку будут учить по четвергам, в "Эрмитаже" - по средам. В Саду имени Баумана по вторникам и субботам детей научат говорить не только по-английски, но и по-французски, и по-немецки.

Кстати

Большинство танцевальных мастер-классов, уроков иностранных языков и спортивных тренировок бесплатные. Расписание лучше уточнять на сайтах самих парков, поскольку погода может внести свои коррективы.