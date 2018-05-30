Трое жителей Подмосковья нашли для себя прибыльный и, казалось бы, безопасный источник дохода: воровали с кладбищ в Серпуховском районе памятники, выполненные из нержавеющей стали. Так написано в полицейском протоколе. Но всем понятно, что это были кресты на могилах. И сдавали это в пункты приема металлолома. Казалось бы, взрослые мужики - от 31 до 59 лет, но насчет безопасного бизнеса очень ошиблись. Полиция этих вандалов уже нашла.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что украденные памятники из нержавейки они на автомобиле вывозили на территорию хозяйственной постройки, принадлежащей одному из воров. Там "болгаркой" распиливали памятники на части. Понятно, что "в дело" шли не все детали. Поэтому памятные таблички и фотографии вандалы запаковывали в пакет и выбрасывали в мусорный бак, а ценный металл сдавали в пункты приема металлолома. По словам Татьяны Петровой, полиция установила факты таких изуверств.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 - "Кража". Сесть в тюрьму эти люди могут на пять лет. Пока, так сказать, подозрение в преступлении звучит именно так. Но может появиться и другая статья - 214, за вандализм. Это для вандалов гораздо легче - тут можно вообще отделаться штрафом. В этом главная проблема: надо срочно вводить в законодательство отдельную уголовную статью о кладбищенских кражах. И о скупке краденного с кладбищ.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что полиция неоднократно сталкивалась с такой проблемой - иных осквернителей могил ловят буквально каждые полгода.

Правда, все эти истории происходят не в Москве, в регионах. И особой огласки почему-то не получают. Финансовый ущерб вроде бы небольшой, украденный крест пойманные воры восстанавливают. Негодяи же вскоре опять снимают крест, но уже с соседней могилы. Спросить не с кого - это в столице на кладбищах есть смотрители, охрана, даже частные застрахованные могилы и родовые склепы.