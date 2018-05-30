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30.05.2018 18:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Администрация Тулы Фото: Администрация Тулы
Фото: Администрация Тулы

В Туле установили скульптурную композицию "Городовой начала ХХ века". С ее открытием в городе оружейников начались празднования 300-летия полиции России.

Скульптура представляет собой городового начала века, рядом с которым стоит парнишка, пытающийся скопировать выправку и манеры стража порядка. По словам автора композиции, скульптора Марины Логуновой, для того чтобы сделать героев достоверными, она тщательно изучала рисунки и фотографии начала прошлого века, общалась с коллекционерами и музейщиками. Образ получился вполне историческим. Во всяком случае, городовой похож на героя известной в Туле фотографии начала прошлого века с городовым на главной улице старой Тулы. Исключение сделано только для фуражки, где вместо личного номера полицейского, как это полагалось в те времена, выбит номер Тульского региона.

Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
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Марина Логунова вручила благодарности двум ребятам, которые позировали для фигуры мальчика. На образ городового позировали двое мужчин, один из которых казак.

Памятник городовому установлен возле башни Пятницких ворот Тульского кремля. Это территория, на которой реализуется масштабный проект "Тульская набережная". Как отметил глава администрации города Евгений Авилов, скоро это место станет точкой притяжения для туляков и гостей города.

После торжественного открытия памятника около него приняли присягу 30 полицейских-новобранцев. Затем здесь же вручили награды отличившимся сотрудникам. Таким образом, у тульской полиции появляется новая традиция, подчеркивающая преемственность поколений стражей порядка.

Справка "РГ":

Более 800 сотрудников органов внутренних дел Тульской области имеют государственные награды, 222 награждены медалью "За Отвагу", 77 - орденом Мужества.

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