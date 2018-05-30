10 лет в полете: Кто и как собирает сегодня самолеты Sukhoi Superjet 100

Десять лет назад, в мае 2008 года, свой дебютный полет совершил Sukhoi Superjet 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России, а не в СССР. В честь этого события Объединенная авиастроительная корпорация пригласила журналистов в Комсомольск-на-Амуре, где сегодня производится окончательная сборка "суперджетов".

По состоянию на май 2018 года в эксплуатации находятся 127 самолетов SSJ100. Речь не только о России. Наши лайнеры успешно летают в Мексике, Ирландии, Таиланде. В общей сложности они выполнили 275 тысяч коммерческих рейсов, налетав более 420 тысяч часов.

Рождение же "суперджета" по сути начинается здесь, в Комсомольском-на-Амуре филиале "Гражданских самолетов Сухого". Несмотря на то, что лайнер является продуктом кооперации многих авиапредприятий страны, именно на Дальнем Востоке лайнер обретает лицо, формы, то есть - становится именно самолетом, а не набором деталей.

Авиазавод в Комсомольске-на Амуре - это две больших производственных площадки. Первая представляет из себя огромный логистический цех, куда поступают комплектующие изделия из Воронежа, Новосибирска и других городов. Здесь они проходят проверку качества и отправляются на склад хранения. Склад заставлен стеллажами с комплектующими, каждой из которых присвоен штрих-код - ассоциация скорее с большим супермаркетом, чем с заводским помещением. Такая организация склада помогает быстро найти нужную деталь и исключить ошибки при комплектации. Последние два-три года инвентаризация проходит практически без расхождений, хвалятся сотрудники.

Определенные товары находятся в цеху не больше 3 дней, поэтому их хранят не на складе, а в отдельном помещении, что увеличивает эффективность при комплектации.

А еще на первой производственной площадке находится цех досборки двигателей, куда они попадают в разобранном виде из-за больших габаритов. Сотрудники технокомплекса самостоятельно доводят двигатели до ума.

В рамках импортозамещения некоторые детали иностранного производства заменили на российские, однако это не самоцель - на первом месте стоят бизнес-интересы. Отечественный продукт возьмут для SSJ100, если он будет качественнее и дешевле иностранного аналога. Что касается западных санкций, то они не особо повлияли на работу завода, уверяют на предприятии - лишь усложнили документооборот.

Вторая производственная площадка располагается в нескольких километрах от логистического технокомплекса. На ней находятся цех сборки фюзеляжа, цех окончательной сборки и летно-испытательная станция.

Сборка фюзеляжа длится в среднем 7 рабочих дней, достигнутый максимальный показатель - 5 рабочих дней. Скорость сборки можно увеличивать или уменьшать, темп зависит от количества заказов. На время визита журналистов производство пришлось приостановить, чтобы можно было слышать друг друга. Интересно, что при сборке фюзеляжа сварочные работы не ведутся, только клепочные - этот способ дешевле, а продукт - долговечнее.

После завершения работ с корпусом самолета процесс переносится в цех основной сборки. Там монтируются шасси, устанавливается топливная система, аварийно-спасательное оборудование, панели пола пассажирской кабины и производятся другие важные работы, без которых фюзеляж не станет полноценным самолетом.

Затем лайнер попадет на летную станцию, где пройдет испытания на земле и в воздухе. Если все в порядке, самолет покидает Комсомольск-на-Амуре и отправляется на летные испытания в подмосковный Жуковский. После этого его необходимо покрасить, установить пассажирские кресла и поработать над интерьером. Если заказчик российский, все необходимые работы ведутся на заводе в Ульяновске; если иностранный, интерьером займутся в центре поставок, расположенном в Венеции - таковы пожелания зарубежных покупателей.

При создании Superjet 100 реализуются принципы японской философии Кайдзен, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства. Кайдзен преследует две главные цели - ускорение и удешевление производства без потери качества. Показательно, что большинство идей для Кайдзен предлагают не руководители, а люди, которые непосредственно участвуют в производстве и видят недочеты изнутри, то есть сами работники.

Кайдзен-предложения, и особенно те, которые были внедрены в производство, вознаграждаются. Но не премией. Среди бонусов - выделенное место на парковке завода (самая востребованная награда), доставка от дома до цеха на микроавтобусе с администрацией в течение 3 месяцев, поездка на авиасалон в Жуковский, управление самолетом SSJ100 на авиатренажере. Руководство намеренно отказывается от денежных поощрений за Кайдзен-идеи, чтобы исключить ситуации, когда предложения появляются только ради материальной выгоды.

С февраля 2015 года, когда стартовала программа Кайдзен, сотрудники подали почти 3000 тысячи предложений, из них 90% позже внедрили в производство. Пример Кайдзен-внедрения: на производственных участках цеха окончательной сборки над дверями установили лампочки, сигнализирующие о том, весь ли свет в складском помещении потушен. Это предложение позволило проверять за 5 секунд наличие света на участке, что повысило безопасность и экономию электроэнергии.

P.S.

В этом году было принято решение о создании для полетов на региональных маршрутах протяженностью 1500-2000 километров версии SSJ100 на 75 мест, а не на 98, как сейчас. Новая машина станет хорошим вариантом для перевозчиков в регионах, где заполняемость рейсов не такая высокая, как в крупных городах. Самолет может выйти на рынок в конце 2022-начале 2023 года. Но на предприятии уже сейчас идет работа над тем, чтобы укороченный "суперджет" не уступал в комфорте и надежности своему более вместительному "родственнику".