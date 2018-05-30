Бывшие клиенты хабаровского "Уссури" получат пенсии в других банках

Клиенты-пенсионеры хабаровского банка "Уссури", у которого 25 мая Центробанк отозвал лицензию, получат выплаты за июнь в других финансовых учреждениях. Для этого в ближайшее время им нужно выбрать новый банк из списка организаций, заключивших договор с пенсионным фондом. Таких в крае 21.

- С полным перечнем можно ознакомиться на региональной странице сайта ПФР во вкладке "Информация для жителей региона". Больше 50% граждан уже определились с выбором, пенсии за июнь они получат вовремя, - рассказали в пресс-службе краевого отделения пенсионного фонда.

Выбрав новый банк, сразу же можно подать в соответствующем разделе сайта электронное заявление о смене способа доставки пенсии. ПФР также примет документ, отправленный по электронной почте или через МФЦ. Можно лично прийти в клиентскую службу фонда по месту жительства.

Напомним, после отзыва лицензии у банка "Уссури" в Агентстве по страхованию вкладов пообещали, что с 8 июня всем клиентам начнут выплачивать компенсации. Быстрее всех деньги должны получить те, кто доверил на хранение банку меньше 1,4 миллиона рублей.