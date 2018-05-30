Экс-замглавы Дальневосточного Росрезерва осужден за мошенничество

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор бывшему заместителю главы Дальневосточного территориального управления (ДВТУ) Росрезерва. Он признан виновным в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, мужчина похитил более 10 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию элеватора и замену транспортера технологического оборудования сыпучих материалов комбината "Амур".

Для этого бывший чиновник сговорился с директором компании-подрядчика, который подделал документы о получении и установке оборудования. На деле же никаких работ выполнено не было. Деньги перевели на счет подрядчика, а затем обналичили.

Суд назначил экс-замглавы ДВТУ Росрезерва 4,5 года исправительной колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его. Однако вышестоящая инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.

К слову, директор компании-подрядчика, участвовавший в сговоре, ранее был осужден по такой же статье.