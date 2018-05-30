В ЕАО ребенок утонул в карьере

В биробиджанском карьере недалеко от стадиона "Дружба" утонул 13-летний мальчик. Сообщение об этом поступило в областную прокуратуру.

Как выяснилось, ребенок находился на водоеме не один. Знакомые, отдыхавшие вместе с ним, вызвали бригаду скорой помощи. Но врачи помочь мальчику не смогли, он скончался по дороге в больницу.

- Прокуратура Биробиджана проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Специалисты ведомства собираются установить, были ли обеспечены рядом с карьером безопасные условия отдыха горожан.