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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО ребенок утонул в карьере

Текст: Дина Непомнящая

В биробиджанском карьере недалеко от стадиона "Дружба" утонул 13-летний мальчик. Сообщение об этом поступило в областную прокуратуру.

В Подмосковье школьник утонул в реке

Как выяснилось, ребенок находился на водоеме не один. Знакомые, отдыхавшие вместе с ним, вызвали бригаду скорой помощи. Но врачи помочь мальчику не смогли, он скончался по дороге в больницу.

- Прокуратура Биробиджана проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

Специалисты ведомства собираются установить, были ли обеспечены рядом с карьером безопасные условия отдыха горожан.

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