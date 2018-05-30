В Приамурье решили не тушить четыре лесных пожара

В Амурской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Спад возгораний в начале мая был недолгим. Сейчас горит 1,7 тысячи гектаров леса, всего бушуют 11 природных пожаров. Как установили специалисты, с четырьмя из них бороться больше не имеет смысла.

Как сообщает "Интерфакс", областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение прекратить противопожарные работы в нескольких труднодоступных районах Приамурья.

- Сюда невозможно привезти тракторно-бульдозерную технику. Доставка людских ресурсов возможна только авиационным транспортом, что является экономически нецелесообразным. В данной местности ценных парод деревьев не произрастает, - объяснил такое решение заместитель главы Минлесхоза области Алексей Севостьянов.

Он также добавил, что возгорания, о которых идет речь, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.

В дальнейшем эти термоточки будут контролировать при помощи компьютерного мониторинга.