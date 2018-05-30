В Приморье леопарды образовали "звездную" пару

В Приморье фотоловушки, установленные на территории национального парка "Земля леопарда", впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами в дикой природе сделали снимки процесса спаривания редчайших кошек. На них к тому же попали две "звезды" нацпарка - самка Тайга, имя которой выбирали в соцсетях, и хозяин заповедника "Кедровая падь" самец Тайфун.

Как сообщает пресс-служба особо охраняемой территории, они встретились в центральной части охраняемой территории. На кадрах запечатлены также брачные игры животных, причем инициатива исходила от юной самки, которая заигрывала с самцом.

К слову, Тайфун уже не раз "попадался" в фотоловушки с разными самками. Общаясь с Тайгой, считают специалисты, он расширяет сферу своего влияния за пределы заповедника.

- С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику численности леопарда, регистрируя все больше котят, и следим за формированием новых пар. Эта информация очень важна для нашей работы. Возможно, с этих кадров начнется история новых пятнистых жителей "Земли леопарда", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Евгении Бисикаловой.

Специалисты отмечают, что размножаться леопарды могут в любое время года. Период у беременности у самки длится около трех месяцев, на свет появляются 1-2 котенка. Семей, в человеческом понимании, эти животные не создают. Мать, как правило, воспитывает детей сама, без прямого участия отца.

Справка "РГ"



Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире и самый северный из подвидов леопарда. Еще сто лет назад эти кошки заселяли весь Корейский полуостров и две провинции Китая. Из-за хозяйственной деятельности человека дальневосточный леопард попал на грань выживания - в начале 2000-х в России - на юге Приморья - насчитывалось всего 30 пятнистых кошек. Но усилия по спасению популяции дают результаты: как показал мониторинг, в 2017 году на "Земле леопарда" было зафиксировано более сотни леопардов - 84 взрослых особи и 19 котят.



"Кедровая падь" - государственный природный заповедник, входящий в состав ФГБУ "Земля леопарда". Он носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.