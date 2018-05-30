Андрей Тихонов подписал новый контракт с "Крыльями Советов"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте волжан. Андрей Валерьевич, в свое время выступавший за "Крылья", возглавил команду перед началом прошлого сезона.

Он с ходу смог выполнить поставленную перед ним задачу - вернуть самарцев в РФПЛ. Более того, "крылышки" вышли в элиту напрямую, заняв второе место в минувшем первенстве ФНЛ.

Кроме того, "Крылья" под руководством Тихонова добрались до четвертьфинала Кубка России, сотворив по ходу турнира ряд сенсаций. В том числе, они обыграли действовавшего обладателя трофея и будущего чемпиона страны "Локомотив", а также оставили за бортом соревнований казанский "Рубин".

Самарский клуб объявил и срок действия контракта с 47-летним специалистом. Тихонов подписал соглашение сроком на один сезон с возможностью продления еще на сезон.