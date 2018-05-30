Соревнования прошли в городских спорткомплексах "Динамо", БГПУ и "Олимпик Парк". Перед началом соревнований участники получили напутствия и пожелания победы от генерального директора АО "Транснефть - Урал" Тимура Безымянникова.
Соперниками команды АО "Транснефть - Урал" стали предприятия, базирующиеся в Москве: ООО "Транснефть Надзор", ООО "НИИ Транснефть", АО "Гипротрубопровод". Каждая компания направила самых лучших спортсменов, и борьба за призовые места развернулась нешуточная. И все же впереди остальных оказались хозяева и организаторы спартакиады - команда "Транснефть - Урал", завоевавшая 13 медалей в личном и восемь в командном зачете.
Соревнования проходили по восьми видам спорта: легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, баскетбол, плавание, настольный теннис, шахматы и бильярд. Нефтепроводчики Урала оказались сильнейшими в настольном теннисе, бильярде, шахматах, баскетболе и мини-футболе. В волейболе, легкой атлетике и плавании заняли вторые места.
Серебро спартакиады - у сборной ООО "НИИ Транснефть", бронза - у ООО "Транснефть Надзор".
Теперь представители АО "Транснефть - Урал" составят костяк сборной региона "Урал", которая будет представлять регион в финальном этапе спартакиады ПАО "Транснефть" в июле в Москве.
Отметим, что в столице Республики Башкортостан летняя региональная спартакиада проводится уже второй раз, впервые Уфа принимала подобные соревнования в 2012 году. Кроме того, в Уфе трижды проводились Зимние региональные спартакиады ПАО "Транснефть".
13 медалей в личном зачете завоевали спортсмены АО "Транснефть - Урал" в летней спартакиаде
Спортсмены АО "Транснефть - Урал" заняли следующие призовые места:
1 место
Плавание (мужчины старше 35 лет, 50 метров) - Руслан Магсумов
Легкая атлетика (мужчины, 800 метров) - Ильяс Сальманов
Легкая атлетика (женщины, 100 метров) - Валентина Клековкина
Настольный теннис (мужчины) - Руслан Харламов
Настольный теннис (женщины) - Маргарита Шайхутдинова
Бильярд - Сергей Захаров
Шахматы (женщины) - Татьяна Семенова
2 место
Плавание (мужчины моложе 35 лет, 100 метров) - Виталий Романов
Плавание (женщины моложе 35 лет, 50 метров) - Анна Батталова
Легкая атлетика (мужчины, 200 метров) - Тимур Салимзянов
Легкая атлетика (женщины, 400 метров) - Лилия Бережная
Шахматы (мужчины) - Геннадий Вайтин
3 место
Плавание (женщины старше 35 лет, 50 метров) - Аида Суханова.
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