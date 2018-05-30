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30.05.2018 16:22
Проект: В регионах

Вторая "золотая"

АО "Транснефть - Урал" стало победителем летней региональной спартакиады работников нефтепроводного транспорта
Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)
Более двухсот сотрудников компании ПАО "Транснефть" съехались в Уфу, чтобы принять участие в IV летней спартакиаде работников, представляющих региональный сектор "Урал". Мероприятие было приурочено к 25-летнему юбилею компании.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Урал" В легкой атлетике сотрудники АО "Транснефть-Урал" взяли четыре призовых места. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Урал"
В легкой атлетике сотрудники АО "Транснефть-Урал" взяли четыре призовых места. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Урал"

Соревнования прошли в городских спорткомплексах "Динамо", БГПУ и "Олимпик Парк". Перед началом соревнований участники получили напутствия и пожелания победы от генерального директора АО "Транснефть - Урал" Тимура Безымянникова.

Соперниками команды АО "Транснефть - Урал" стали предприятия, базирующиеся в Москве: ООО "Транснефть Надзор", ООО "НИИ Транснефть", АО "Гипротрубопровод". Каждая компания направила самых лучших спортсменов, и борьба за призовые места развернулась нешуточная. И все же впереди остальных оказались хозяева и организаторы спартакиады - команда "Транснефть - Урал", завоевавшая 13 медалей в личном и восемь в командном зачете.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Урал"

Соревнования проходили по восьми видам спорта: легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, баскетбол, плавание, настольный теннис, шахматы и бильярд. Нефтепроводчики Урала оказались сильнейшими в настольном теннисе, бильярде, шахматах, баскетболе и мини-футболе. В волейболе, легкой атлетике и плавании заняли вторые места.

Соревнования проходили по восьми видам спорта: легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, баскетбол, плавание, настольный теннис, шахматы и бильярд

Серебро спартакиады - у сборной ООО "НИИ Транснефть", бронза - у ООО "Транснефть Надзор".

Теперь представители АО "Транснефть - Урал" составят костяк сборной региона "Урал", которая будет представлять регион в финальном этапе спартакиады ПАО "Транснефть" в июле в Москве.

Отметим, что в столице Республики Башкортостан летняя региональная спартакиада проводится уже второй раз, впервые Уфа принимала подобные соревнования в 2012 году. Кроме того, в Уфе трижды проводились Зимние региональные спартакиады ПАО "Транснефть".

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Урал"
Цифра

13 медалей в личном зачете завоевали спортсмены АО "Транснефть - Урал" в летней спартакиаде

Спортсмены АО "Транснефть - Урал" заняли следующие призовые места:

1 место

Плавание (мужчины старше 35 лет, 50 метров) - Руслан Магсумов

Легкая атлетика (мужчины, 800 метров) - Ильяс Сальманов

Легкая атлетика (женщины, 100 метров) - Валентина Клековкина

Настольный теннис (мужчины) - Руслан Харламов

Настольный теннис (женщины) - Маргарита Шайхутдинова

Бильярд - Сергей Захаров

Шахматы (женщины) - Татьяна Семенова

2 место

Плавание (мужчины моложе 35 лет, 100 метров) - Виталий Романов

Плавание (женщины моложе 35 лет, 50 метров) - Анна Батталова

Легкая атлетика (мужчины, 200 метров) - Тимур Салимзянов

Легкая атлетика (женщины, 400 метров) - Лилия Бережная

Шахматы (мужчины) - Геннадий Вайтин

3 место

Плавание (женщины старше 35 лет, 50 метров) - Аида Суханова.

 

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