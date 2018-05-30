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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Квартет с одним неизвестным

В серии УНИКС - "Нижний Новгород" определится последний участник "Финала четырех" Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
В плей-офф баскетбольной Единой лиги осталось определить последнего участника "Финала четырех", который пройдет на московской Арене Легенд с 8 по 10 июня.

Оставшуюся вакансию разыграют между собой казанский УНИКС и "Нижний Новгород". Пока счет в серии 2-1 в пользу УНИКСА. Четвертый матч состоится в четверг в столице Татарстана. Победитель в этом противостоянии встретится с подмосковными "Химками".

Между тем одна пара в "Финале четырех" уже сформировалась. Московский ЦСКА сразится с питерским "Зенитом".

Вряд ли кто сомневался, что армейцы пробьются в "Финал четырех". Фото: Михаил Синицын/ РГ

Как и следовало ожидать, в четвертьфинальной серии латвийский ВЭФ не сумел поставить перед армейцами неразрешимых задач. Во всех трех матчах подопечные Димитриса Итудиса тотально доминировали: только в последнем матче "красно-синим" не удалось преодолеть отметку в сто очков (99:73).

Благодаря заведомому превосходству в классе Итудис имел возможность дать выйти на паркет даже тем игрокам, которые большую часть времени проводят на скамейке. Тот же Михаил Кулагин появился в стартовой пятерке и, сделав семь результативных передач, обновил личный рекорд по этому показателю.

- Поздравляю команду с победой в матче и серии, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник армейцев Итудис. - ЦСКА продолжает доказывать, что серьезно относится к плей-офф - как и к остальным матчам сезона. Хочу также поздравить ВЭФ. Как я и говорил, соперники сражаются, они обладают хорошим, атлетичным составом. Хочу также поблагодарить наших болельщиков. Теперь мы ждем начала "Финала четырех", у нас есть девять дней на подготовку.

Если бы плей-офф Единой лиги проходил в прежнем формате, предполагавшем в полуфинале и финале серии до трех побед, то превосходство ЦСКА над "Зенитом" объективно не вызывало бы никаких сомнений. Но командам предстоит провести только одну встречу.

- В "Финале четырех" команды играют всего один матч, а потому случиться может все что угодно, - резонно заметил один из лидеров "Зенита" Марко Симонович, слова которого приводит официальный сайт питерского клуба. - Мы встретимся с ЦСКА, одной из самых сильных команд Европы, но мы постараемся подготовиться к ним так же хорошо и удивить их. Будет непросто, но мы будем играть в наш баскетбол.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По ходу регулярного чемпионата "Зениту" один раз уже удалось удивить армейцев. ЦСКА проиграл в "регулярке" всего дважды и один раз именно питерской команде. Так что крест на амбициях "сине-бело-голубых" ставить не стоит.

Баскетболистам УНИКСа и "Нижнего Новгорода" о "Финале четырех" пока рассуждать рановато. Если казанцы на паркете домашнего Баскет-Холла дожмут волжан, то оформят путевку в квартет сильнейших. Но сделать это будет очень нелегко. Потому что "Нижний" уперся не на шутку. Как выразился наставник волжской команды Зоран Лукич, в этой серии его подопечные "больше, чем просто достойный соперник". В третьем матче нижегородцы чудом не выиграли: они вели в овертайме 94:93, но за доли секунды до финальной сирены Мелвин Эджим шальным броском украл победу для УНИКСа.

- Мы снова проиграли дома на последних секундах после подбора соперника, - цитирует одного из лидеров "НН" Ивана Стребкова официальный сайт команды. - Очень обидно, но мы не собираемся ехать в Казань с опущенными головами. Не считаю, что мы сыграли хуже, чем в предыдущем матче, хотя, возможно, не сыграли и лучше. Мы бились, просто сегодня не повезло. В Казани постараемся бороться с той же энергией, что и дома. Шансы есть, почему бы не попытаться зацепить игру? А если получится, то у УНИКСа будет больше поводов для волнения. В нашей паре они фавориты, соответственно, играть им придется под давлением.

Где будем смотреть

31 мая, четверг Матч! Наш спорт

20.00. УНИКС - "Нижний Новгород". Прямая трансляция

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