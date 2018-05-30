Мордовский город Темников стал победителем конкурса Минстроя РФ

Старейший из городов Мордовии - основанный в 1536 году Темников - вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он занял четвертое место в категории городов с численностью населения до 10 000 человек.

Как сообщила пресс-служба Минстроя России, всего же в список победителей вошло 80 проектов, представленных 44 субъектами страны.

- 60 победителей определены в категории "Малые города" и 20 - в категории "Исторические поселения", - уточнили в ведомстве. - Они получат субсидии из федерального бюджета в размере от 30 до 100 миллионов рублей - в зависимости из численности населения.

Обладателем солидного гранта стал и мордовский Темников. Средства пойдут на реализацию представленного проекта. А в тройку лидеров в номинации "Малые города с численностью населения до 10 000 человек включительно" вошли Таруса, Мышкин и Юрьевец.

Решение о проведении Всероссийского конкурса было принято президентом РФ Владимиром Путиным по итогам рабочего совещания на Форуме малых городов и исторических поселений, состоявшемся в Коломне в январе этого года. Финал конкурса прошел 29 мая в правительстве Московской области. Из почти 450 заявок конкурсной комиссией было отобрано 198 работ, а 80 лучших из них получили заслуженные награды.

- Это первый конкурс, который напрямую позволяет запустить важные процессы преобразования и развития малых городов и исторических поселений, сохраняя их аутентичность. Именно эти города и есть сама Россия, ее лицо и дух, - отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, комментируя итоги первого конкурса.

Он подчеркнул, что у исторических городов большой культурный и туристический потенциал и выразил надежду, что конкурсные работы помогут раскрыть его.

Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году.