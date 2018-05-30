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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Воздушный сбой

Пассажиров "Саратовских авиалиний" перевезут 12 компаний
Текст: Андрей Куликов (Саратов) , Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии". Ее пассажиров, у которых на руках билеты до 13 июня включительно (а таких 8,7 тысячи человек), возьмут себе на борт 12 других авиакомпаний по манифестам прерванного полета (FIM манифест). По направлениям, которые обслуживали только "Саратовские авиалинии", лететь придется стыковочными рейсами. В среду саратовцы, возвращавшиеся из столицы, из-за отмененных авиарейсов добирались через Пензу или Самару.

В сраду аэропорт в Саратове на Соколовой горе продолжал работу. Правда, на табло в зале у касс высвечивалась всего пара рейсов крупного авиаперевозчика. Народу в зале не очень много, но все время подходят новые пассажиры, пытающиеся выяснить, что будет с купленными заранее билетами. Люди жалуются, что билеты назад не принимают. Дозвониться в "Саратовские авиалинии" также не получается, молчит справочная аэропорта, все время занят телефон "горячей линии". В зале представитель компании советует обратиться в центральный офис. Однако саратовцы, которые там уже побывали, жалуются, что там с ними также отказывались общаться и не пропускали ни в юридический отдел, ни в канцелярию, чтобы отдать претензию. По словам работников аэропорта, гендиректор авиакомпании улетел в Москву.

Билеты на рейсы "Саратовских авиалиний" с вылетом до 13 июня купили 8,7 тысячи человек

Ранее руководство компании заявляло, что в случае прекращения ее работы придется закрыть и аэропорт в Саратове, поскольку он является убыточным, а в случае закрытия компании работы лишатся около 1200 квалифицированных специалистов. В то же время в правительстве Саратовской области заявили, что надеются на продолжение работы аэропорта. По словам вице-губернатора Игоря Пивоварова, в аэропорту будут дежурить представители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства и занятости, труда и миграции для решения возникающих у пассажиров и работников "Саратовских авиалиний" вопросов. Информация о порядке и правилах сдачи билетов размещена на сайте Транспортной клиринговой палаты, в Росавиации открыта "горячая линия": 8-499-231-63-88. Если средств на счетах перевозчика не хватит, то предполагается осуществлять выплаты за счет операционной деятельности саратовского аэропорта Центральный, входящего в "Саратовские авиалинии".

Фото: depositphotos
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Фото: Сергей Михеев/ РГ
Рейсы российских авиакомпаний будет сопровождать спецназ

За несколько лет компания значительно увеличила количество маршрутов, в мае ее самолеты делали рейсы в более чем 40 российских аэропортов. Возможно, быстрый рост и обернулся проблемами, из-за которых перевозчик был вынужден прекратить полеты. Причиной стало невыполнение требований по устранению недочетов, которые выявила Росавиация в ходе внеплановой проверки после того, как 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение при взлете Ан-148.

"Перевозчику были направлены рекомендации, полная реализация которых позволяла снять ограничение срока действия сертификата эксплуатанта". На их выполнение были отведены максимально возможные 90 дней, но руководство предприятия "оказалось неспособно устранить нарушения". 26-27 мая была проведена еще одна проверка, которая показала, что нарушения носят системный характер: не соблюдались требования по времени отдыха летного состава и контроля утомляемости, практиковался недостоверный учет рабочего времени и превышения максимальной продолжительности полетной смены экипажа в течение суток, не проводился повторный медосмотр перед полетом.

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