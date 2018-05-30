Правительство Удмуртии полностью пересядет на такси. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о заключенном соглашении с "Яндексом" в рамках Питерского международного экономического форума, сообщил глава республики Александр Бречалов.

- По автопарку практически все решили, будем переводить на услуги такси, сокращать расходы. Мои машины оставим, а так да, полностью. По срокам пока не могу сказать, но за лето, конечно, мы должны это сделать. У нас 800 тысяч в год экономия ожидается - это в целой школе окна поменять, - сказал Бречалов.

Министр экономики региона Михаил Тумин добавил, что их ведомство продолжает ездить на такси уже после завершения экспериментального периода.

Что будут делать с машинами автопарка, пока неизвестно, но часть из них точно передадут в муниципалитеты.

Напомним, в сентябре 2017 экономический блок правительства в качестве эксперимента пересадили на такси. За шесть недель ведомствам удалось сэкономить 130 тысяч рублей. Сами чиновники отмечали, что разницы в том, на чем им ездить, не видят.