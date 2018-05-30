Саратовцу сустав заменили протезом, изготовленном на 3D-принтере

В Саратовской областной клинической больнице впервые в регионе провели хирургическую операцию, заменив тазобедренный сустав пациенту индивидуальным протезом, изготовленным на матричном 3D-принтере.

Как отметили в областном министерстве здравоохранения, в настоящее время операции по замене суставов протезами считаются рядовыми. Однако нередко стандартные протезы не подходят пациентам, и тогда требуется сложное изготовление индивидуального протеза. Три года назад производство таких искусственных суставов была освоено в нашей стране в технопарке Новосибирского института травматологии и ортопедии. Индивидуальные протезы изготавливают на матричном 3D-принтере.

По словам заместителя директора этого медицинского учреждения, профессора Виталия Павлова, протез выпускается персонально для пациента с учетом всех особенностей деформации сустава. Протезы делают из титаново-никилево-кобальтавого сплава. Стоимость их около 100 тысяч рублей, в десятки раз дешевле импортных аналогов. Как считают медики, по качеству такие отечественные протезы не уступают зарубежным.

- Областная клиническая больница имеет многолетний опыт совместной работы с Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии и с предприятием - производителем протезов. За это время сделано более 1500 операций. Сегодня этот производитель наладил изготовление индивидуальных протезов, благодаря которым в Саратовской области повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи пациентам со сложными патологиями, - рассказал заведующий ортопедическим отделением больницы, профессор Александр Слободской.

Мужчина, которому был установлен протез, травму получил в результате ДТП. Как уточнили в областном министерстве здравоохранения, операция была проведена по полису обязательного медицинского страхования.