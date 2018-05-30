СЭГЗ направит на развитие почти 600 миллионов рублей

Более полумиллиарда рублей из чистой прибыли Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) за 2017 год направят на развитие предприятия.

Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров компании, сообщили "РГ" в пресс-службе СЭГЗ. Речь идет о сумме в 584,627 миллиона рублей, средства пойдут в том числе на выполнение мероприятий коллективного договора. По словам председателя совета директоров СЭГЗ Виталия Шурыгина, это позволит заводу продолжать выполнение всех социальных программ, которые приняты на предприятии.

- На Сарапульском электрогенераторном заводе идет постоянная работа по повышению качества жизни наших сотрудников, а также их благосостояния. Речь идет о строительстве жилья, предоставлении беспроцентных средств для первоначального ипотечного взноса, об обеспечении заводчан доступным санаторно-курортным лечением и активным досугом, поддержке молодых специалистов и ветеранов производства. В 2017 году средняя зарплата на предприятии выросла на 9,1 процента к уровню 2016-го и составила 41 тысячу 848 рублей, - прокомментировал решение акционеров Виталий Шурыгин.

Чистая прибыль АО "СЭГЗ" за 2017 год составила 779,479 миллиона рублей, из них почти 195 миллионов направят на выплату дивидендов. Их размер по итогам деятельности общества за прошлый год составил 764 рубля на одну обыкновенную акцию. Уставный капитал АО "СЭГЗ" - 255 041 акция номиналом в 1 рубль.

Справка "РГ"



АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.