В Башкирии трое детей обварились кипятком, одна девочка погибла

В Баймакском районе двухлетняя девочка скончалась в больнице после того, как обварилась кипятком. Ее родные брат и сестра также попали в больницу с термическими ожогами.

- Дети двух, восьми и 12 лет находились дома в одном из сел Баймакского района. Их мама ненадолго отлучилась во двор. В это время самая младшая девочка стала выдвигать ящики тумбы, на которой находился термочайник с горячей водой. В результате чего емкость опрокинулась на девочку и стоявших рядом брата и сестру, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

По данному факту следком начал проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Семья характеризуется положительно.