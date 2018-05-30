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30.05.2018 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии трое детей обварились кипятком, одна девочка погибла

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

В Баймакском районе двухлетняя девочка скончалась в больнице после того, как обварилась кипятком. Ее родные брат и сестра также попали в больницу с термическими ожогами.

Под Красноярском ребенок погиб от удара током

- Дети двух, восьми и 12 лет находились дома в одном из сел Баймакского района. Их мама ненадолго отлучилась во двор.  В это время самая младшая девочка стала выдвигать ящики тумбы, на которой находился термочайник с горячей водой. В результате чего емкость опрокинулась на девочку и стоявших рядом брата и сестру, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

По данному факту следком начал проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Семья характеризуется положительно.

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