В Чебоксарах назвали сроки выдачи квартир жильцам снесенного дома

Об этом было заявлено во время выездного совещания на объекте, которое провел заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов совместно со специалистами городского управления капитального строительства.
Как отметил директор подрядной организации Аваг Ханеданян, сейчас рабочие завершают кирпичную кладку, установку пластиковых окон и прокладку сетей наружного электроснабжения.
В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории.
По словам Анатолия Павлова, жители смогут получить ключи и переехать в квартиры в августе-сентябре этого года.
- Практически все общестроительные работы на сегодня завершены. Уже на этой неделе подрядчики приступят к монтажу витражей, - добавил замглавы администрации Чебоксар.
Напомним, многоквартирный жилой дом по улице Петрова,9 в столице Чувашии был снесен три года назад после частичного разрушения фасада.
Серьезных последствий тогда удалось избежать лишь благодаря срочной эвакуации жильцов.
После обследования специалисты заключили, что восстановить здание невозможно. По мнению экспертов, аварийная ситуация возникла во многом из-за безответственного отношения самих жильцов, осуществивших несогласованную перепланировку помещений, которые вдобавок использовались не по назначению.
В частности, кладовки были переделаны под душевые, из-за чего вода размыла незащищенные гидроизоляцией кирпичные стены.
Для обеспечение оставшихся без жилья людей новыми квартирами городским властям удалось заключить с компанией-застройщиком беспрецедентное соглашение.
За счет увеличения этажности в новом доме появились дополнительные помещения, реализованные на коммерческой основе. В результате 153 квартиры будут предоставлены на безвозмездной основе и в чистовой отделке.