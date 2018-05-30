В Чебоксарах назвали сроки выдачи квартир жильцам снесенного дома

Строительство новой многоэтажки на месте разрушенного аварийного дома в столице Чувашии находится в заключительной стадии.

Об этом было заявлено во время выездного совещания на объекте, которое провел заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов совместно со специалистами городского управления капитального строительства.

Как отметил директор подрядной организации Аваг Ханеданян, сейчас рабочие завершают кирпичную кладку, установку пластиковых окон и прокладку сетей наружного электроснабжения.

В ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории.

По словам Анатолия Павлова, жители смогут получить ключи и переехать в квартиры в августе-сентябре этого года.

- Практически все общестроительные работы на сегодня завершены. Уже на этой неделе подрядчики приступят к монтажу витражей, - добавил замглавы администрации Чебоксар.

Напомним, многоквартирный жилой дом по улице Петрова,9 в столице Чувашии был снесен три года назад после частичного разрушения фасада.

Серьезных последствий тогда удалось избежать лишь благодаря срочной эвакуации жильцов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

После обследования специалисты заключили, что восстановить здание невозможно. По мнению экспертов, аварийная ситуация возникла во многом из-за безответственного отношения самих жильцов, осуществивших несогласованную перепланировку помещений, которые вдобавок использовались не по назначению.

В частности, кладовки были переделаны под душевые, из-за чего вода размыла незащищенные гидроизоляцией кирпичные стены.

Для обеспечение оставшихся без жилья людей новыми квартирами городским властям удалось заключить с компанией-застройщиком беспрецедентное соглашение.

За счет увеличения этажности в новом доме появились дополнительные помещения, реализованные на коммерческой основе. В результате 153 квартиры будут предоставлены на безвозмездной основе и в чистовой отделке.