В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Сегодня трое молодых людей погибли при столкновении BMW Х5 с грузовиком DAF на трассе М7 в Нижегородской области. Об этом "РГ" сообщил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону Игорь Михайлушкин.

ДТП произошло в 3.00 на 559-м километре трассы М7 "Волга" в Воротынском районе.

- Вероятнее всего, водитель BMW превысил скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, - объяснил Игорь Михайлушкин. - Водитель и пассажиры кроссовера погибли на месте. Водитель грузовика получил ранения, но остался жив.

Также авария спровоцировала пожар, обе машины сгорели.