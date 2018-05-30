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30.05.2018 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

Сегодня трое молодых людей погибли при столкновении BMW Х5 с грузовиком DAF на трассе М7 в Нижегородской области. Об этом "РГ" сообщил руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону Игорь Михайлушкин.

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ДТП произошло в 3.00 на 559-м километре трассы М7 "Волга" в Воротынском районе.

- Вероятнее всего, водитель BMW превысил скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, - объяснил Игорь Михайлушкин. - Водитель и пассажиры кроссовера погибли на месте. Водитель грузовика получил ранения, но остался жив.

Также авария спровоцировала пожар, обе машины сгорели.

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