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30.05.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ураган сорвал крышу с Нижегородского кремля

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

По Нижегородской области прошел мощный ураган, повалены сотни деревьев, со многих домов частично сорвало кровлю. В результате повреждены десятки автомобилей, частично нарушено электроснабжение, информация о пострадавших гражданах уточняется.

Фото: depositphotos.com
Видео: Ураган на Среднем Урале вызвал песчаную бурю

На Нижний Новгород стихия обрушилась около 13.00 по московскому времени, наиболее острая фаза длилась 30-40 минут. Сообщения о поваленных деревьях и придавленных ими машинах поступают из всех районов города, а также Дзержинска, Бора и других муниципалитетов. Со многих зданий сорвало вывески, кровлю, пострадал и Нижегородский кремль: ветром снесло часть крыши с кремлевской стены около Ивановской башни. 63 населенных пункта в семи районах остались без электроснабжения из-за обрыва проводов​​​, на некоторых улицах, перегороженных упавшими деревьями, образовались автомобильные пробки. Сейчас последствия стихии в экстренном порядке устраняются.

ГУ МЧС по региону предупредило о резком ухудшении погодных условий еще утром, по данным ведомства, неблагоприятная обстановка будет сохраняться до первой половины ночи. Ожидаются усиление ветра с порывами до 22-27 метров в секунду, град, ливни, сильные дожди.

"Начал работу оперативный штаб, куда стекается вся информация о последствиях прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений", - сообщили в ГУ МЧС, точных данных о причиненном ущербе пока нет. Спасатели рекомендуют жителям не выходить из дома и пережидать неблагоприятные погодные условия в закрытых помещениях подальше от окон, а автомобили припарковать вдали от слабоукрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

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