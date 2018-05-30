В Саратовской области более 4 тысяч сирот, достигших совершеннолетия, но вопреки требованиям федерального законодательства так и не получивших жилья. При этом многие молодые люди без собственной квартиры вынуждены мыкаться годами. В числе таких несчастливцев оказалась и Евгения Бирюкова. На учет как нуждающуюся в получении своего жилья ее поставили еще в 2009 году. В 2014-м девушка добилась судебного решения о предоставлении ей жилплощади, но оно до сих пор не выполнено. Обращения в прокуратуру, в Службу судебных приставов действенного результата не принесли.
Проконсультировавшись с юристами, девушка пришла к выводу, что игнорировать требования федерального законодательства региональные чиновники практически безнаказанно могут из-за областного закона, который регулирует порядок приобретения жилья для сирот.
В иске, с которым Евгения Бирюкова обратилась в прошлом году в Саратовский областной суд, доказывалось, что региональный закон противоречит федеральному 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В частности, установленный в местном законе порядок формирования специализированного жилищного фонда для сирот не учитывает реальную потребность в предоставлении такого жилья. А это, в свою очередь, позволяет областным чиновникам игнорировать требование о "немедленном" выделении квартир, когда сиротам исполняется 18 лет, ссылаясь на отсутствие денег.
Саратовский областной суд, как уже рассказывала "Российская газета" в номере от 1 декабря 2017 года ("Лохотрон для сирот"), согласился с этими доводами и потребовал внести изменения в региональное законодательство и соответствующее постановление местного правительства, которое определяет порядок работы специального госжилфонда. Саратовские региональные власти пытались обжаловать это решение в Верховном суде РФ, однако безуспешно.
Пока шли разбирательства, разразился еще один скандал. Поскольку на всех квартир не хватало, в областном министерстве строительства и ЖКХ придумали распределять их методом жеребьевки. "Квартирные лотереи" для сирот, которые устраивали местные власти, вызвали возмущение федерального омбудсмена по защите прав детей Анны Кузнецовой. После этого лотереи поспешно отменили.
Хотя решение суда вступило в силу еще в январе этого года, областные власти тянули до последнего, изменения в законодательство внесли только в конце мая.
На момент подготовки материала текст закона, за который проголосовали депутаты, на сайте областной думы был еще не доступен. Однако, судя по опубликованному проекту, в новой редакции вновь постарались закрепить существующее сейчас положение, когда на обеспечение сирот жильем можно выделять минимальное количество денег. В частности, там указано, что специализированный жилищный фонд состоит из квартир, "приобретенных за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый год и субсидий бюджету Саратовской области, поступающих на эти цели из федерального бюджета". То есть количество квартир, которые планируют покупать для сирот, по-прежнему будет зависеть от размера выделяемых денег, а не от числа сирот, нуждающихся в жилье.
- Если в закон включить конкретную формулировку, что госжилфонд области должен формироваться в зависимости от числа сирот, у которых имеется право на получение жилого помещения, в таком случае чиновникам придется нести персональную ответственность за невыполнение этого закона, а им, по-видимому, этого очень не хочется, - считает юрист Дмитрий Лиманский, представлявший интересы Евгении Бирюковой в суде.
По мнению заместителя председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Леонида Писного, региональной власти без помощи федерального бюджета все равно не смогут выполнить содержащееся в законе требование о немедленном обеспечении всех сирот жильем по достижении ими совершеннолетия. По расчетам областного министерства строительства и ЖКХ, на эти цели требуется порядка 4,5 миллиарда рублей. Еще одна проблема, по словам депутата, в том, что во многих муниципалитетах, где сиротам должны предоставить квартиры, новых домов не строят, поэтому, хотя там и проводятся конкурсы на приобретение жилья, они объявляются несостоявшимися. В настоящее время в облдуму внесен законопроект, который дает право предоставлять жилье сиротам, если они не возражают против этого, в соседнем муниципальном районе.
Между тем Евгения Бирюкова обратилась к областным чиновникам с новым иском о погашении убытков в связи с тем, что жилье ей не предоставлено. Причем этот иск получился коллективным: с аналогичными требованиями к региональным властям выступили сразу 52 сироты. У всех молодых людей и девушек на руках имеются решения судов о предоставлении им жилья, которые не исполняются годами. Как считают истцы, из-за этого им причинены значительные убытки, в частности они вынуждены арендовать жилье. По Гражданскому кодексу люди вправе требовать возмещения убытков, причиненных им из-за незаконных действий или бездействия госорганов или органов местного самоуправления. В том числе из-за принятия незаконных правовых актов.
По данным Саратовстата, в январе нынешнего года аренда однокомнатной квартиры в областном центре составляла 10,9 тысячи рублей в месяц. Исходя из этой цифры и заявлены исковые требования. Истцы требуют выплачивать каждому из них с момента подачи иска такую сумму ежемесячно вплоть до предоставления им жилья. Несложный подсчет показывает, что на оплату аренды жилья только этим истцам региональному бюджету потребуется раскошеливаться примерно на 6 миллионов рублей ежегодно.
... Если Жене Бирюковой и ее товарищам удастся выиграть и этот судебный процесс, с аналогичными требованиями к областному бюджету могут обратиться и остальные сироты, дожидающиеся своих квартир. Возможно, тогда, наконец, саратовские чиновники и депутаты перестанут искать лазейки в законодательстве и всерьез задумаются над тем, как решить проблему.