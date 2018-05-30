Саратовская областная дума, исполняя решение суда по иску сироты Евгении Бирюковой, внесла изменения в региональный закон. Однако поправки носят формальный характер и не меняют сложившейся ситуации.

В Саратовской области более 4 тысяч сирот, достигших совершеннолетия, но вопреки требованиям федерального законодательства так и не получивших жилья. При этом многие молодые люди без собственной квартиры вынуждены мыкаться годами. В числе таких несчастливцев оказалась и Евгения Бирюкова. На учет как нуждающуюся в получении своего жилья ее поставили еще в 2009 году. В 2014-м девушка добилась судебного решения о предоставлении ей жилплощади, но оно до сих пор не выполнено. Обращения в прокуратуру, в Службу судебных приставов действенного результата не принесли.

Проконсультировавшись с юристами, девушка пришла к выводу, что игнорировать требования федерального законодательства региональные чиновники практически безнаказанно могут из-за областного закона, который регулирует порядок приобретения жилья для сирот.

В иске, с которым Евгения Бирюкова обратилась в прошлом году в Саратовский областной суд, доказывалось, что региональный закон противоречит федеральному 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В частности, установленный в местном законе порядок формирования специализированного жилищного фонда для сирот не учитывает реальную потребность в предоставлении такого жилья. А это, в свою очередь, позволяет областным чиновникам игнорировать требование о "немедленном" выделении квартир, когда сиротам исполняется 18 лет, ссылаясь на отсутствие денег.

Саратовский областной суд, как уже рассказывала "Российская газета" в номере от 1 декабря 2017 года ("Лохотрон для сирот"), согласился с этими доводами и потребовал внести изменения в региональное законодательство и соответствующее постановление местного правительства, которое определяет порядок работы специального госжилфонда. Саратовские региональные власти пытались обжаловать это решение в Верховном суде РФ, однако безуспешно.

Пока шли разбирательства, разразился еще один скандал. Поскольку на всех квартир не хватало, в областном министерстве строительства и ЖКХ придумали распределять их методом жеребьевки. "Квартирные лотереи" для сирот, которые устраивали местные власти, вызвали возмущение федерального омбудсмена по защите прав детей Анны Кузнецовой. После этого лотереи поспешно отменили.

В Саратовской области более четырех тысяч совершеннолетних сирот так и не получили жилья

Хотя решение суда вступило в силу еще в январе этого года, областные власти тянули до последнего, изменения в законодательство внесли только в конце мая.

На момент подготовки материала текст закона, за который проголосовали депутаты, на сайте областной думы был еще не доступен. Однако, судя по опубликованному проекту, в новой редакции вновь постарались закрепить существующее сейчас положение, когда на обеспечение сирот жильем можно выделять минимальное количество денег. В частности, там указано, что специализированный жилищный фонд состоит из квартир, "приобретенных за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый год и субсидий бюджету Саратовской области, поступающих на эти цели из федерального бюджета". То есть количество квартир, которые планируют покупать для сирот, по-прежнему будет зависеть от размера выделяемых денег, а не от числа сирот, нуждающихся в жилье.

- Если в закон включить конкретную формулировку, что госжилфонд области должен формироваться в зависимости от числа сирот, у которых имеется право на получение жилого помещения, в таком случае чиновникам придется нести персональную ответственность за невыполнение этого закона, а им, по-видимому, этого очень не хочется, - считает юрист Дмитрий Лиманский, представлявший интересы Евгении Бирюковой в суде.

По мнению заместителя председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Леонида Писного, региональной власти без помощи федерального бюджета все равно не смогут выполнить содержащееся в законе требование о немедленном обеспечении всех сирот жильем по достижении ими совершеннолетия. По расчетам областного министерства строительства и ЖКХ, на эти цели требуется порядка 4,5 миллиарда рублей. Еще одна проблема, по словам депутата, в том, что во многих муниципалитетах, где сиротам должны предоставить квартиры, новых домов не строят, поэтому, хотя там и проводятся конкурсы на приобретение жилья, они объявляются несостоявшимися. В настоящее время в облдуму внесен законопроект, который дает право предоставлять жилье сиротам, если они не возражают против этого, в соседнем муниципальном районе.

Между тем Евгения Бирюкова обратилась к областным чиновникам с новым иском о погашении убытков в связи с тем, что жилье ей не предоставлено. Причем этот иск получился коллективным: с аналогичными требованиями к региональным властям выступили сразу 52 сироты. У всех молодых людей и девушек на руках имеются решения судов о предоставлении им жилья, которые не исполняются годами. Как считают истцы, из-за этого им причинены значительные убытки, в частности они вынуждены арендовать жилье. По Гражданскому кодексу люди вправе требовать возмещения убытков, причиненных им из-за незаконных действий или бездействия госорганов или органов местного самоуправления. В том числе из-за принятия незаконных правовых актов.

По данным Саратовстата, в январе нынешнего года аренда однокомнатной квартиры в областном центре составляла 10,9 тысячи рублей в месяц. Исходя из этой цифры и заявлены исковые требования. Истцы требуют выплачивать каждому из них с момента подачи иска такую сумму ежемесячно вплоть до предоставления им жилья. Несложный подсчет показывает, что на оплату аренды жилья только этим истцам региональному бюджету потребуется раскошеливаться примерно на 6 миллионов рублей ежегодно.

... Если Жене Бирюковой и ее товарищам удастся выиграть и этот судебный процесс, с аналогичными требованиями к областному бюджету могут обратиться и остальные сироты, дожидающиеся своих квартир. Возможно, тогда, наконец, саратовские чиновники и депутаты перестанут искать лазейки в законодательстве и всерьез задумаются над тем, как решить проблему.