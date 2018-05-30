Аэропорт Саратова продолжил работу после отзыва сертификата перевозчика

Вчера аэропорт в Саратове на Соколовой горе продолжал работу. Правда, на табло в зале у касс высвечивались всего пара рейсов. Накануне вечером на сайте компании "Саратовские авиалинии" появилось сообщение, что перевозчик с 30 мая прекращает все полеты. А сегодня Росавиация сообщила, что сертификат перевозчика "из-за несоответствия требованиям безопасности полетов" аннулирован.

Народу в зале не очень много, правда все время подходят новые пассажиры, пытающиеся выяснить, что будет с купленными заранее билетами.

- В июле мы хотели вылететь из Саратова в Симферополь, билеты купили еще в январе, теперь хотим вернуть билеты, но их у нас не принимают, и ничего не объясняют. Хотя на том же сайте авиакомпании разъясняется, что все подобные вопросы должны разрешаться в соответствии с действующим законодательством, то есть деньги нам должны вернуть. Однако в кассе нам сказали, что для этого с ними сначала должен расплатиться перевозчик, который денег не отдает, - рассказывает житель Саратова Виктор Александрович.

Пассажиры в зале говорят, что дозвонится в "Саратовские авиалинии" также не получается, молчит справочная аэропорта, все время занят телефон "горячей линии".

- Вот сейчас мне дали телефон приемной директора авиакомпании, но там также все время занято, - возмущается еще одна пассажирка.

Наблюдающий за порядком в зале заместитель службы авиационной безопасности компании Алексей Горшков объясняет, что он ничего ответить на вопросы людей, как им быть с купленными билетами, не может, и советует обратиться в центральный офис авиакомпании.

Однако саратовцы, которые там уже побывали, жалуются, что там с ними также отказывались общаться и не пропускали через вахту ни в юридический отдел, ни в канцелярию, чтобы отдать претензию.

- Мы сами ничего не знаем, может быть, завтра здесь работать уже не будем, - сказала мне одна из кассиров.

По словам работников аэропорта гендиректора авиакомпании в Саратове нет, он улетел в Москву.

Ранее руководство компании заявляло, что в случае прекращения ее работы, придется закрыть и аэропорт в Саратове, поскольку он является убыточным, и якобы датируется за счет других прибыльных видов деятельности авиаперевозчика. Кроме того, в авиакомпании сообщали, что в случае закрытия предприятия работы лишатся около 1200 квалифицированных специалистов: летчиков, стюардесс, технического персонала.

В то же время в правительстве Саратовской области заявили, что надеются на продолжение работы аэропорта. Как считают региональные чиновники, АО "Саратовские авиалинии" должно пока сконцентрироваться на этой деятельности, обеспечить функционирование аэропортового комплекса.

По словам вице-губернатора Игоря Пивоварова, по решению, созданной в областном правительстве межведомственной рабочей группы, на территории аэропорта будут дежурить представители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства и труда, занятости и миграции для решения возникающих у пассажиров и работников АО "Саратовские авиалинии" вопросов.

За несколько лет "Саратовские авиалинии" значительно увеличили количество маршрутов, работали по всей стране. Так за январь этого года самолеты авиаперевозчика перевезли пассажиров на 155 процентов больше, чем годом ранее. В мае саратовские самолеты делали рейсы более чем в 40 российских аэропортов. Возможно, быстрый рост и обернулся компании боком, снизились требования к подготовке сотрудников, что в итоге и стало одной из причин произошедшей в Подмосковье трагедии, когда в результате катастрофы самолета авиакомпании погиб 71 человек.

В настоящее время саратовцы, собиравшиеся вернуться домой из столицы, из-за отмененных авиарейсов вынуждены добираться через Пензу или Самару.

- Это тяжелое решение для Саратовской области, даже в самые сложные времена воздушное сообщение в регионе не прерывалось, в тоже время безопасность полетов стоит на первом месте. Что касается утверждений руководства компании "Саратовские авиалинии" об убыточности аэропортовой деятельности, мне кажется, в этом есть доля лукавства, в случае прихода других перевозчиков, она может стать рентабельной, нужно искать компромисс, - считает депутат областной думы Дмитрий Ханенко.