В Саратовской области при пожаре погибли трое детей

В Ртищево Саратовской области при пожаре погибли три ребенка.

Как сообщает областное управления СК РФ, после тушения огня в жилом доме были обнаружены тела троих мальчиков - пяти, восьми и десяти лет.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК Екатерина Котлова.

В частности, будет выясняться причина пожара, а также - где в момент возгорания находились взрослые.

В областной прокуратуре уточнили, что пожар произошел в одноэтажном доме на четыре квартиры с печным отоплением.

- В ходе проверочных мероприятий установят условия жизни детей, причины, способствовавшие трагедии, будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, - рассказали в пресс-службе ведомства.