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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии из-за сильного ветра без электричества остались 9512 домов и 71 социальный объект. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Фото: Денис Русинов/ТАСС
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- Над ликвидацией последствий работает 102 бригады и более 90 единиц техники. Все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения. Ситуация находится под контролем, - пояснил губернатор Удмуртии в своих соцсетях.

По данным регионального МЧС, сейчас без света остаются 14 районов республики: Алнашский, Балезинский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, Камбарский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Можгинский, Увинский, Шарканский и Якшур-Бодьинский.

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