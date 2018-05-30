В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов

В Удмуртии из-за сильного ветра без электричества остались 9512 домов и 71 социальный объект. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Над ликвидацией последствий работает 102 бригады и более 90 единиц техники. Все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения. Ситуация находится под контролем, - пояснил губернатор Удмуртии в своих соцсетях.

По данным регионального МЧС, сейчас без света остаются 14 районов республики: Алнашский, Балезинский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, Камбарский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Можгинский, Увинский, Шарканский и Якшур-Бодьинский.