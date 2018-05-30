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30.05.2018 18:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области работник железной дороги признался в том, что его принудительно завербовали сотрудники службы безопасности Украины. Об этом сообщила в среду, 30 мая, пресс-служба регионального УФСБ.

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31-летний местный житель, работник одного из подразделений ОАО "РЖД" в регионе, пришел "с повинной" к силовикам в мае 2018 года. Он рассказал, что в августе 2016 года, когда он гостил у родственников, проживающих на подконтрольной Вооруженным Силам Украины части Донецкой области, его похитили сотрудники СБУ. Мужчина признался, что "под пытками дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами", пояснили в УФСБ по региону.

Выяснив, что самарец собирается вернуться домой через территории, контролируемые ополчением непризнанной Донецкой Народной Республики, ему было дано задание собрать информацию о военных объектах ополчения. Также он должен был зафиксировать на фото и видео факты возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины. Вернувшись в Россию, он должен был следить за железнодорожными перевозками, в том числе специальными и воинскими эшелонами.

На следующий день после вербовки самарец отправился домой, не выполнив задание СБУ, каких-либо сведений он не передавал.

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Со временем мужчина стал опасаться, что о факте его вербовки могут узнать в российских спецслужбах. Он вспомнил, что при оформлении документов прочитал на информационном стенде, что лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями "Государственная измена" и "Шпионаж", освобождаются от уголовной ответственности при добровольном и своевременном сообщении органам власти об измене.

Проверка силовиков показала, что самарец действительно не вел противоправную деятельность в ущерб безопасности РФ в интересах спецслужб Украины.

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