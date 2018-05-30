Губернатор Алтайского края написал заявление об отставке

Губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к главе государства с заявлением о досрочной отставке.

Как сообщил Александр Карлин на экстренном заседании краевого правительства, заявление по собственному желанию он подал сегодня и надеется, что президент Владимир Путин рассмотрит его до конца дня.

По словам Карлина, сегодня в России принят курс на обновление и "омоложение" руководящей команды, поэтому он принял решение уйти с должности, которую занимал 13 лет. Глава Алтайского края поблагодарил президента и правительство за поддержку, которая оказывалась в эти годы региону.

Также Карлин заявил, что благодарен главе государства, который дважды выдвигал его кандидатуру в губернаторы края, в 2005 и 2009 году, а также всем жителям, которые проголосовали за него на выборах в 2014-м, когда он набрал 72 процента голосов.