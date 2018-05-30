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30.05.2018 10:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Красноярцы представят концепцию будущего музея Хворостовского

На стенде Красноярского края XX Международного фестиваля "Интермузей" в Москве состоится демонстрация уникальной коллекции личных вещей Дмитрия Хворостовского.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра культуры Красноярского края Елена Мироненко на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля.

- В Красноярском краеведческом музее более двадцати лет собирают экспонаты для создания музейной коллекции, посвященной всемирно известному баритону - уроженцу города Красноярска. Сегодня это единственная в мире коллекция личных вещей выдающегося артиста, - отметила Елена Мироненко.

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Красноярский край выступил с идеей создания на ее основе полноценного музея, посвященного прославленному красноярцу. Коллекция создавалась во многом благодаря Александру и Людмиле Хворостовским, родителям певца, которые на протяжении всех этих лет передавали краеведческому музею материалы о своем сыне. Среди них государственные награды и награды от общественных, региональных и международных организаций, портреты Дмитрия Хворостовского, сделанные художниками Анатолием Левитиным и Никасом Сафроновым, концертные и театральные костюмы, дипломы, призы, личные вещи и материалы, отображающие развитие его творческой карьеры.

В апреле коллекция пополнилась 200 новыми экспонатами, всего же в краеведческом музее хранится около 800 предметов.

В настоящее время разработана концепция будущего музея и ведется поиск площадки для его размещения. Музей будет служить не только увековечиванию памяти о великом русском баритоне, но и еще одной точкой притяжения для туристов, поклонников Хворостовского, молодых перспективных артистов и музыкантов мирового уровня.

Напомним, главное музейное событие года - XX Международный фестиваль "Интермузей-2018" - пройдет в Москве с 31 мая по 3 июня. Впервые регионом-партнером стал Красноярский край. В этом году фестиваль на тему "Музеи и общество" объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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