В Бурятии запустят дрон с "копией" Ивана Урганта

В Бурятии сделана вторая попытка запустить беспилотный летательный аппарат с посылкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве транспорта республики.

По данным ведомства, сегодня, 30 мая, сделан запуск БПЛА "Рудрон". Он пройдет по маршруту село Верхний Саянтуй - село Надеино и проложит дорогу для второго дрона, на борту которого находится фотография Ивана Урганта.

Выбор именно такого содержимого посылки сделан неслучайно. Напомним, в начале апреля в Бурятии уже стартовал первый тестовый запуск почтового дрона, который, по замыслу властей, должен стать примером экспериментальной линии доставки посланий "Почты России". Запуск закончился неудачей, БПЛА рухнул сразу после взлета. По данным производителя, при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования.

Инцидент широко обсуждался, в том числе и в шоу "Вечерний Ургант". Это и послужило причиной того, что по воздушному маршруту теперь отправится почтовый груз с фотографией известного российского актера и шоумена.