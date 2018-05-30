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30.05.2018 10:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Дудинке прошел международный турнир по керлингу

В Дудинке завершился заключительный этап мирового тура по керлингу сезона 2018/2019 - международный турнир среди смешанных пар "Arctic Сup-2018". В соревнованиях, которые принимала ледовая арена "Таймыр", участвовали десять смешанных пар из России, Швейцарии, Канады, Шотландии, Финляндии, Швеции и Чехии.

На торжественном открытии турнира, чтобы увидеть шоу и поддержать лучших керлингистов мира, собралось около 600 зрителей. Почетными гостями церемонии открытия стали заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко, исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, глава Дудинки Юрий Гурин.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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- Мы приветствуем развитие керлинга, особенно в преддверии Зимней универсиады, которая будет проходить в 2019 году в Красноярске. Керлинг впервые в этом году стал базовым видом спорта в нашем регионе. Краевая федерация по итогам 2017 года получила на всероссийском конкурсе звание "Лучший регион развития керлинга на территории России". Край резко шагнул вперед, и в этом также есть заслуга турнира. Также подчеркну, что благодаря поддержке компании "Норникель" все проходит интересно, на высоком уровне, - отметил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

На открытии спортсменов и болельщиков радовали своим выступлением воздушные гимнастки, акробаты, фигуристы, танцоры. Украсил церемонию выступлением оркестр волынщиков из Москвы. Таким творческим способом всем напомнили, что родина керлинга - это Шотландия. Приветствовал всех и талисман Зимней универсиады 2019 года U-Лайка.

И.о. министра спорта края Сергей Алексеев после окончания церемонии открытия в интервью федеральным и местным журналистам отметил, что подобного рода крупные международные проекты работают на развитие и популяризацию вида спорта на территории всего региона:

- Жители нашего края керлинг любят, это доступный и интересный вид спорта. Наша задача поддерживать и развивать его. Я сам играю в керлинг, участвую в корпоративных турнирах среди муниципальных госслужащих. Три года назад в Дудинке мы проводили тестовые российские соревнования. В прошлом году ледовая арена "Таймыр" уже принимала свой первый международный турнир по керлингу. И это вошло уже в историю. Жители нашего севера прикоснулись к серьезному крупному международному проекту.

По регламенту турнира команды были поделены на две группы, по пять команд в каждой, сыграли по кругу. По результатам группового этапа по две лучшие пары вышли в плей-офф.

В итоге в матче за бронзу встретились россияне Мария Комарова-Даниил Горячев и чехи Зузана Гайкова-Томаш Паул. Наша команда сразу захватила инициативу и выиграла со счетом 8:3.

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В финале боролись канадка Рэйчел Хомен-швед Никлас Эдин и шотландцы Джина Эйткен-Данкан Мензис. В упорнейшем сражении сильнее оказалась единственная интернациональная пара турнира - 7:6.

Что касается выступления команды Красноярского края, в составе которой играли Василий Грошев и Анна Веневцева, тренерский штаб сборной России высоко оценил игру сборной края и посоветовал нашим керлерам продолжать дальше упорно тренироваться.

- Если в целом оценивать выступление нашей команды на "Arctic Сup", то игры показали, что можно бороться с любым соперником. Будем работать над своими ошибками. Непобедимых нет! - поделился впечатлениями Василий Грошев.

Кроме того, впервые в рамках "Arctic Cup" прошел детский турнир. Учащиеся Дудинской школы-интерната играли против ребят из Норильска. А помогали командам спортсмены сборной России. Наставниками юных участников в игре у мальчиков стали Алексей Тимофеев и Даниил Горячев, у девочек - Анастасия Брызгалова и Мария Комарова.

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