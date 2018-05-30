Морозным утром, в один из ясных весенних дней, вертолет с красноярскими журналистами, по-самолетному разбежавшись на полосе, взлетает из аэропорта "Игарка" и берет курс на северо-запад. Мы летим в очередной пресс-тур на Ванкор. Для некоторых коллег такая командировка первая, и они смотрят на все окружающее широко открытыми от удивления глазами...

Белый, белый снег…

Новичкам в таких поездках завидуешь больше всего: они впервые увидят Ванкор - гордость Красноярского края, витрину нефтяной отрасли России. И будут поражены всем - его индустриальной мощью, масштабами производства, асфальтированными дорогами в тундре, буровыми вышками, нефтепроводами и электростанциями. Будут восхищаться людьми, которые создали здесь, в Заполярье, на краю земли, образец инженерной мысли, показали пример человеческого упорства. И даже снегом - какой он ослепительно белый, сверкающий, не то что в городе.

А с чего ему быть грязным? Добыча и подготовка нефти на Ванкоре не вредят окружающей среде, строгая экологическая политика - один из главных приоритетов компании.

Правда, некоторые дилетанты огорчаются, не увидев здесь нефтяных морей, в которые можно опустить руки "как в кино". На Ванкоре закрытая система добычи и подготовки нефти, она вся в герметичных трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании. На землю - ни капли!

Сверху видно все

Ванкор способен удивить и тех, кто приехал сюда не впервые. Здесь всегда происходят события: что-то строится, что-то вводится в эксплуатацию, растут объемы бурения, добычи. Я, например, не ожидал, что на месторождениях Ванкорского кластера столько уже всего сделано. Здесь кипит большая жизнь, идет добыча нефти и полным ходом ведется эксплуатационное бурение. Целые вахтовые поселки появились там, где пару лет назад стояло несколько вагончиков и одна-две буровых.

На этот раз мы летим не сразу в главный, хорошо обжитый, вахтовый городок Ванкора (обычно путь до него из Игарки занимает минут 50), а сначала облетаем месторождения кластера - Сузун и Лодочное. Поэтому путь наш на "базу" растягивается почти до двух часов - зависаем над объектами, фотографируем.

Из иллюминатора вертолета разворачиваются картины большого промышленного освоения Севера, от которых дух захватывает. Огромная работа проделана! От новых месторождений в сторону Ванкора бегут нитки внутрипромысловых нефтепроводов. С воздуха хорошо видно, что их прокладка в тундре - сложное инженерное искусство: переходы над речками, повторение изгибов рельефа, термостабилизация каждой сваи… Протянуты ЛЭП, проложены дороги, по ним снуют грузовики. Видны работающие люди, яркие жилые вагончики, строительная техника. Отсыпаются новые промышленные площадки, строятся резервуары. Вот внизу законсервированная скважина Сузунская-3 - именно она дала в 1984 году первую нефть Ванкорской провинции. А сейчас на Сузуне работает первый пусковой комплекс - он включает объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти на центральный пункт сбора (ЦПС) Ванкорского месторождения.

Идет эксплуатационное бурение на Лодочном и Тагульском месторождениях, строятся объекты подготовки нефти.

Новые, осваиваемые месторождения привязаны к промышленной инфраструктуре Ванкора - так сразу было задумано. Для энергоснабжения кластера строится еще одна газотурбинная электростанция - "Полярная", мощностью 150 МВт.

Думали, нефти нет

Этот год для красноярских нефтяников юбилейный. 30 лет назад, 22 апреля 1988 года, было открыто Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение - на скважине № 1 были получены притоки газа.

В 2004 году сюда, в туруханскую тундру к северо-западу от Игарки, пришла компания "Роснефть". Были проведены масштабные геологоразведочные работы. Они показали, что Ванкорское месторождение - уникальное, таких мало не только в России, но и в мире. В августе 2009 года началась промышленная эксплуатация Ванкора.

Вообще, история красноярской нефти уходит в 30-е годы прошлого века, когда на Таймыр отправились первые экспедиции геологов.

В 70-е на месте нынешнего Ванкорского кластера велось геолого-разведочное бурение, в том числе на Сузунском участке. Но скважины давали только газ. Нефти не было. Некоторые геологи сомневались, что она там вообще есть. Однако в 1984-м, когда расконсервировали скважину № 3 на Сузуне, в ней обнаружилась нефть! Почти случайно. Оказывается, обсадная колонна дала трещину - как раз в том месте, где проходил нефтяной горизонт. После этого буровые работы в районе нынешнего Ванкора активизировались. В 1985 году было открыто Лодочное месторождение, а еще через три года - Ванкорское и Тагульское.

Наш Ванкор

Здесь я не первый раз, и меня, журналиста, сотрудники компании иногда спрашивают: какой он, твой Ванкор? Что тебе запомнилось больше всего?

Над ответом и задумываться не надо: мой Ванкор - тот, прежний, молодой, строящийся и растущий. В грохоте железа, в огнях прожекторов на стройплощадках, в сполохах электросварки, в караванах судов, которые во время навигации доставляли по Большой Хете миллионы тонн металлоконструкций. Тысячи людей, вечное движение, строительство УПСВ-Юг, ЦПС, прокладка трубопровода под рекой Лодочная - это происходило на моих глазах…

Но я помню беседу с опытным инженером-газовиком-строителем Ринатом Аслямовым, который тогда месяцами жил на стройплощадках. Он говорил, что здесь, в сердце Ванкора, стройка скоро кончится - будут сданы в эксплуатацию и ЦПС, и "Юг", и все объекты газовой программы. Строители уедут, останутся только эксплуатационники, станет тихо, начнется обычная, размеренная жизнь месторождения, рутинная работа - вахты без рабочей суеты и мозговых штурмов. А стройка переместится дальше - на месторождения кластера.

Даже не верилось, что это время наступит.

Но так и вышло. Где вы сейчас, Ринат Явхатович, какие вершины покоряете?

Мы проехали по всему Ванкору. Порядок! Все работает как часы. На производственных объектах немноголюдно - только дежурные смены.

Побывали на ЦПС - начальник смены участка подготовки нефти Михаил Мондич рассказал, что "завод" функционирует в штатном режиме. То же и на головной нефтеперекачивающей станции - начальник ГНПС Александр Лебедев объяснил ее принципы работы, показал огромные насосы и "нулевой километр", откуда товарная нефть начинает свое движение по магистральному нефтепроводу Ванкор - Пурпе...

Побывали мы на буровой (грандиозно!), на Лодочном месторождении. В сопровождении Равиля Бердина, начальника отдела подготовки и компримирования газа, посетили газокомпрессорную станцию высокого давления.

Съездили на кустовую площадку № 8, где находится легендарная скважина Ванкора - 308-я. Самая "дойная коровка" месторождения - 150 тонн нефти в сутки! Когда-то давала и тысячу. Причем без насоса, фонтанирующим способом.

На центральном диспетчерском пункте (это мозг всего месторождения) тоже все в порядке. Здесь вся жизнь Ванкора на большом экране - как на ладони.

Четкость линий, художественные орнаменты труб и металлоконструкций, сверкающее оборудование, чистота в производственных помещениях - вот что такое Ванкор сегодня.

И, конечно, строжайшая производственная дисциплина, неукоснительное соблюдение техники безопасности. По-другому нельзя - сложное, многопрофильное производство ошибок не прощает.

Люди, которые здесь трудятся, немногословны. Свою состоятельность они доказывают делом, а не словами. И все же каждый, с кем мы общались, признался, что гордится своей профессией, своей судьбой. Тем, что в его жизни есть Ванкор...

Справка "РГ"



На 1 января 2017 года начальные извлекаемые запасы углеводородов по категории АВ1С1+В2С2 составляют: на Сузунском месторождении - 56,9 миллиона тонн нефти и 40,8 миллиарда кубометров газа; на Тагульс-ком - 292,1 миллиона тонн нефти и конденсата, 252,6 миллиарда кубометров газа; на Лодочном - 76,9 миллиона тонн нефти и конденсата, 100,5 миллиарда кубометров газа.



С начала промышленной эксплуатации Ванкора в 2009 году и до сегодняшнего дня добыча нефти на кластере превысила 165 миллионов тонн, в единую систему газоснабжения страны поставлено около 22 миллиардов кубометров товарного газа. Общий фонд скважин кластера - 860 штук.



Между тем



На Ванкоре рационально используется более 95 процентов попутного нефтяного газа. Это один из самых высоких показателей в стране. Он закачивается в пласт, после подготовки поставляется в единую газотранспортную систему страны, на нем работает газотурбинная электростанция.

На правах рекламы