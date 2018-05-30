Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек под Красноярском

27-летний подозреваемый в жестоком убийстве четырех человек в селе Тасеево Красноярского края был задержан полицией в городе Канске, сообщили в следственном комитете региона.

По версии следствия, вечером 29 мая участковый из Тасеева зашел в жилой дом, где обнаружил тела четырех мужчин в возрасте от 23 до 53 лет с открытыми черепно-мозговыми ранениями. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Подозреваемого задержали в Канске.

- Он признался, что вместе с братом и знакомыми вместе распивал спиртное. Вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник нанес "обидчикам" смертельные удары топором. Сейчас он задержан, допрашиваются свидетели и знакомые погибших. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю.