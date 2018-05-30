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30.05.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье подростка будут судить за поножовщину в школе

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Кисловодске 14-летний подросток предстанет перед судом за то, что устроил поножовщину в школе. Об этом сообщили в краевом управлении СК РФ.

Фото: <a href="https://gtrk.tv/novosti/82235-vesti-publikuyut-foto-video-mesta-chp-shkole-sterlitamaka" target="_blank">gtrk.tv</a>
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Инцидент произошел 2 марта в одном из учебных заведений города. Подозреваемый во время драки дважды ударил ножом 12-летнего подростка. С травмами мальчика госпитализировали в больницу.

Расследование уголовного завершено. Сейчас материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Подростка будут судить по пункту "з" части второй статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В ходе расследования к ответственности привлекли и сотрудников школы. Соответствующие рекомендации и представление следователи направили и в отдел образования Кисловодска.

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