На Ставрополье подростка будут судить за поножовщину в школе

В Кисловодске 14-летний подросток предстанет перед судом за то, что устроил поножовщину в школе. Об этом сообщили в краевом управлении СК РФ.

Инцидент произошел 2 марта в одном из учебных заведений города. Подозреваемый во время драки дважды ударил ножом 12-летнего подростка. С травмами мальчика госпитализировали в больницу.

Расследование уголовного завершено. Сейчас материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Подростка будут судить по пункту "з" части второй статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В ходе расследования к ответственности привлекли и сотрудников школы. Соответствующие рекомендации и представление следователи направили и в отдел образования Кисловодска.