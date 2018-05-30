Чиновникам Петербурга велели за 3 дня разобраться с "мостом глупости"

Власти Петербурга обратили внимание на Софийский путепровод, который в народе называют "мостом глупости". На днях здесь застрял 150-й грузовик.

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, вице-губернатор города Игорь Албин велел чиновникам из комитета по развитию транспортной инфраструктуры в трехдневный срок подготовить предложения по снижению аварийности на путепроводе.

Таким образом Албин отреагировал на обращение депутата Заксобрания Петербурга Алексея Цивилева.

В беседе с "РГ" Алексей Цивилев признался, что "мост глупости" не входит в его депутатский округ, а о проблеме он узнал из социальных сетей. Парламентарий считает, что проезд под мостом необходимо углубить, а перед самим объектом поставить подвесные ограничители высоты.

Ограничители высоты возле моста есть и сейчас. Но они периодически сломаны и водители малотоннажных грузовиков не обращают на них никакого внимания.

Стоит отметить, что еще зимой петербуржец Олег Шляхтин, который ведет микроблог от имени моста, предлагал в рамках проекта "Народный бюджет" установить арку, ограничивающую высоту за несколько метров до путепровода. Также предлагалось поставить дополнительные знаки и защитные конструкции на сам мост, чтобы грузовики в них упирались, но не разбивались.

Но идею Шляхтина чиновники не посчитали достойной воплощения и с начала года под мостом застряли и превратились в кабриолеты уже 14 грузовиков, а общее число пострадавших машин - 150.

Проблема с мостом решалась локально. Так, силами дирекции по организации дорожного движения возле путепровода поставили дополнительные знаки, в "Мостотресте" пообещали выкрасить светоотражающей краской конструкции, о которые чаще всего бьются машины.

Таким образом, за те полтора года, пока в Петербурге ведется отчет разбитых грузовиков, комитет по развитию транспортной инфраструктуры впервые получает задачу найти системное решение проблемы, сделать так, чтобы машины там больше не бились.

"Мост глупости" появился в Петербурге в 2009-м году. Фактическая высота его пролетов составляет три метра, на самом путепроводе установлены знаки, согласно которым проехать под мостом могут только грузовики с высотой до 2,7 метров. Ряд моделей малотоннажных грузовиков проезжают под мостом свободно, другие застревают или теряют кузов, превращаясь в кабриолеты.

О том, что с мостом нужно быть поосторожнее, водителей предупреждают дорожные знаки, над пролетом висит растяжка "Газель" не проедет", на карте "Яндекса" рядом с путепроводом стоит метка, кроме того, перед мостом водители могут развернуться и выбрать другой путь. Но неведомая сила ведет водителей грузовиков к "мосту глупости". Пока мост чаще всего становится объектом для шуток, но все больше петербуржцев перестают иронизировать и опасаются, что с учетом такой аварийности нельзя исключать, что однажды здесь не произойдет ДТП, в котором пострадают люди.