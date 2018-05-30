Фото: В Петербурге деревья покрылись паутиной

В петербургских скверах паутина окутала черемуху, на земле и на стволах замечено скопление гусениц. Горожане бьют тревогу, многие уверены, что деревья умирают.

Заместитель директора по научной работе Зоологического института РАН, заведующий лабораторией систематики насекомых Сергей Синев сообщил "РГ", что опасения петербуржцев беспочвенны. Деревья атаковала черемуховая моль, это насекомое встречается в городе каждый год.

Моль селится исключительно на черемухе. Гусеницы объедают с деревьев все листья, на следующей стадии развития насекомые плетут паутину, которая так беспокоит горожан. Но здоровью самого дерева моль не угрожает.

В этом году насекомые замечены в парках и скверах в южной части города. Например, видели паутину в Кировском и во Фрунзенском районах, а вот на Выборгской стороне моли в этом году нет.

Дело в том, объясняет эксперт, что у моли много естественных врагов. Например, питаться личинками любят мелкие птицы. Когда возникает очаг, например, моль заводится в каком-нибудь сквере, об этом "адресе" быстро узнают естественные враги насекомого и начинают там столоваться.

Одного сезона им хватает чтобы полностью уничтожить популяцию вредителя в этой локации. Соответственно, на следующий год моли там с большой вероятностью не будет. Но она может поселиться в другом месте.

Технологии, которые в принципе позволяют не допустить появление моли, по словам Сергея Синева, существуют. Это разнообразные яды. Но их применение в городской среде не допускается, ведь вреда от них будет гораздо больше чем вероятной пользы.

Что же до деревьев, которые моль облюбовала в этом году, эксперт говорит, что да, в ближайшие месяцы они будут выглядеть неэстетично, но уже следующим летом они станут вновь радовать горожан зелеными листьями и о том, что когда-то на стволах гроздьями висели гусеницы, а ветви скрывались за паутиной, ничего напоминать не будет.